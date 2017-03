Rheinfelden Büffeln für den Meister: An der VHS beginnt neuer Lehrgang Industriemeister Chemie

Alle zwei Jahre startet an der Volkshochschule der Lehrgang zum Industriemeister Chemie. Im Herbst ist es wieder so weit. Die dreijährige Ausbildung endet mit einer Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer.

Auch wenn die Meisterprüfung bestimmt kein Zuckerschlecken ist – im Unterricht an der VHS herrscht ein eher lockerer Ton. „Wir machen weiter in Kapitel 7: Arbeiten in engen Räumen und Behältern“, fordert VHS-Dozent Frank Rogge seine Schüler auf, die Bücher aufzuschlagen. „Nennen Sie Gefährdungsfaktoren?“ Einer meldet sich und zählt auf: „Sauerstoffmangel, Gefahr von Ohnmacht, stromführende Körper.“ Rogge fragt dazwischen, wie es zu Sauerstoffmangel kommen könne. Die Antwort lautet, wenn die Luftzirkulation mangelhaft sei. Am Whiteboard skizziert Rogge einen Tanklastzug im Querschnitt. „Wenn jetzt da jemand nach hinten klettert, wie bekommt man den Tanklastzug belüftet? Wie bekommt man den Mann im Notfall wieder raus?“ Eine Diskussion über die Begehung eines Tanklastzugs setzt ein.

Das Fach, welches Rogge im Lehrgang zum Industriemeister Chemie an der Volkshochschule unterrichtet, heißt Qualitätsmanagement. Rogge hat Chemiefacharbeiter gelernt und schaut auf 30 Jahre Erfahrung in der chemischen Industrie zurück, wo er immer noch hauptberuflich tätig ist. Seine Schüler sind überwiegend unter 30 Jahre alt. Insgesamt 13 Teilnehmer hat der Lehrgang. Aber selten sind alle anwesend, da viele Schicht arbeiten und der über drei Jahre dauernde, fast wöchentlich am Freitagabend und Samstagvormittag stattfindende Lehrgang auch mit Familie und Freizeit kollidiert, erklärt Rogge angesichts vieler freier Plätze.

An diesem Samstagvormittag sitzen acht Schüler in den Bänken. Die angehenden Meister kommen aus Rheinfelden, Lörrach, Wehr und Weil am Rhein. Alex Kirrmann ist Chemikant. Er kommt aus Warmbach. Seine Ausbildung hat er bei einem Betrieb in Grenzach-Wyhlen gemacht. „Normalerweise arbeitet man als Chemikant Schicht, und ich sehe hier eine Möglichkeit, von der Schicht wegzukommen“, meint Kirrmann. Kurs und Arbeit unter einen Hut zu bekommen sei nicht einfach, dafür würde er auch Urlaubstage nehmen. „Der Betrieb unterstützt das auch mit ein paar zusätzlichen Urlaubstagen.“

Dennis Ranz aus Wehr arbeitet als Laborant. Er hat an der Gewerbeschule in Rheinfelden chemisch-technischer Assistent gelernt. „Ich habe keine Schichtarbeit, daher passt das gut mit der Zeit. Aber man merkt auch, dass Zeit am Wochenende fehlt, besonders wenn man dann noch daheim lernen muss“, sagt Ranz. Chemikant Giuseppe Vitale aus Rheinfelden erzählt: „Bei mir ist es persönliche und berufliche Weiterentwicklung und es hat auch etwas mit Selbstverwirklichung zu tun. Und die berufliche Absicherung.“

Zwischen Dozent und Schülern herrscht ein lockerer Ton. Rogge wechselt fließend zwischen frontalen Unterrichtssituationen und Lehrer-Schüler-Gesprächen, die auch in Diskussionen in der Gruppe münden können. Dann wird wieder das Buch aufgeschlagen und die Schüler bearbeiten Aufgaben leise für sich oder in kleinen Gruppen. Beamer und Laptop sind ebenfalls im Dauereinsatz. Mehr als zehn verschiedene Fächer umfasst der Lehrgang. Manche Fächer gehen über die drei Jahre, andere gibt es nur zeitweise. Insgesamt gibt es vier Fachbereiche: Betriebswirtschaft, Recht, Chemie und Technik sowie Organisation, Führung und Kommunikation.

„Dazu zählt auch Qualitätsmanagement“, erklärt Kursorganisatorin Veronika Blank. Der Lehrgang findet nach einem Rahmenlehrplan der IHK statt, bei der die Teilnehmer letztlich auch ihre Prüfung ablegen. Der Lehrgang zum Industriemeister Chemie ist fest im Angebot der VHS verankert und startet alle zwei Jahre neu. Im Oktober ist es wieder so weit.

Der Infoabend

Am Mittwoch, 22. März, findet um 19 Uhr ein Infoabend zum Lehrgang Industriemeister Chemie in der VHS-Cafeteria statt. Der Lehrgang startet am 6. Oktober. Die Anmeldung läuft bis zum 11. September. Das Anmeldeformular gibt’s auf der Homepage der VHS im Bereich Service unter Downloads: www.vhs-rheinfelden.de