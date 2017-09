Rheinfelden Bücher zu gewinnen: Stadtbibliothek veranstaltet Schatzsuche für Kinder

Die Stadtbibliothek veranstaltet zum Abschluss der Sommeraktion „Heiß auf Lesen“ eine Schatzsuche für Kinder und Jugendliche.

Miriam Schornstein und ihre Kollegen in der Stadtbibliothek sind „selber total gespannt“, wie die erstmalige Aktion ankommt, die sie für Kinder und Jugendliche geplant haben zum Abschluss der erfolgreichen Sommeraktion „Heiß auf Lesen“.

Am Freitag, 8. September, können Frühaufsteher von 8 Uhr an im Innenstadtbereich Fußgängerzone, Oberrhein- und Friedrichplatz fündig werden bei einer Bücher-Schatzsuche. Nach Art von Geo-Caching werden die Bibliotheksmitarbeiter schon um 6 Uhr die Schätze in Geschenkpapier hübsch verpacken und wasserdicht unter Bänken, an Laternenmasten oder anderen Stellen platzieren. „Da sind wir kreativ“, kündigt Schornstein zu den Verstecken an.

Etwa 30 beliebte Kinder- und Jugendbücher werden auf diese unterhaltsame Weise versteckt. Kinder und Jugendliche, die ein Buch mit dem Aufkleber „Buch-Schatz“ finden, dürfen es behalten. Die Stadtbibliothek, die mit dieser Aktion noch mehr Lust auf Lesen machen möchte, freut sich aber über Rückmeldungen.

Unterstützt wird die Schatzsuche durch die Buchhandlung Merkel. An der Ferienaktion „Heiß auf Lesen“ in der Stadtbibliothek haben sich gut 70 Kinder und Jugendliche vom Zweitklässler bis zu 14-Jährigen beteiligt. Die Mitarbeiter haben für sie eine Auswahl zum Ausleihen zusammengestellt. Bei Rückgabe beantworten die Teilnehmer Fragen und erhalten eine Urkunde, die Vielleser sogar Preise.