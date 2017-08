Rheinfelden Brückensensationen sind ein logistischer Kraftakt

Das Kulturamt legt sich für die Brückensensationen ins Zeug. Kulturamtsleiter Claudius Beck gibt Einblicke hinter die Kulissen der dreitägigen Veranstaltung.

Einen erfahrenen Veranstaltungsmacher wirft so schnell nichts um. Dennoch stellen auch die 11. Brückensensationen Claudius Beck vor Herausforderungen. Das Wetter am Wochenende macht dem Kulturamtsleiter dabei die wenigsten Sorgen, zumal die Prognose fast nur Gutes verheißt. Doch so kinderleicht wie das Motto dieses Straßentheater-Spektakels mit der Luftakrobatik auf dem gezeichneten Programmplakat daherkommt, lässt sich die dreitägige Veranstaltung nicht jonglieren. Bis die Zuschauer ihr Vergnügen haben, ist es harte Arbeit.

Immer auf der Suche nach guter Qualität und neuen Künstlern, die den finanziellen Rahmen nicht sprengen, sieht sich Beck auf Fachmessen um. Eine davon findet in Paderborn statt. Dort zeigen Newcomer und Etablierte der internationalen Straßenkunstszene, was sie zu bieten haben. Dass der Schwerpunkt der Rheinfelder Veranstaltung am Wochenende erstmals auf Akrobatik in der Luft liegt, habe sich „mehr oder weniger zufällig ergeben“, meint Beck und fügt an, wie die Programmgestaltung der Vorjahre auch. Aber den Ausschlag für das aktuelle Programm hat für Beck die Begegnung mit dem Circus unArtig auf der Kunstbörse ergeben.

Die Zirkus-Theater-Show mit einem großen Trapez hat es Beck angetan. Er hat das Ensemble gleich gesetzt, „damit war die erste Nummer gebucht“, meint Beck. Die Artistik am schwingenden Trapez mit verspielter Partnerakrobatik in zwölf Meter Höhe „gefiel mir ganz gut“. Die Akteure in luftiger Höhe, die schon eine Silbermedaille vom Festival Mondial du Cirque de Demain erhalten haben, unterhalten am Samstag (15.30 und 20 Uhr) und Sonntag (14.45 und 17 Uhr) vor dem Haus Salmegg. Die Gruppen schaut sich Beck selbst an, bevor er sich entscheidet, Bestellung per Online ist seine Sache nicht. Wo immer Beck auch unterwegs ist, die Augen hält er stets in Sachen Kultur offen. Auch im Urlaub, um etwas besonderes an Land, vielmehr an den Rhein zu ziehen.

Bis 26 Künstlergruppen aus 16 Ländern unter Dach und Fach sind, braucht es Spürnase und Erfahrung sowie ein funktionierendes Netzwerk und Strukturen, auf die sich zurückgreifen lässt. Vor Ort ist das Helferteam die wichtige Stütze. In diesem Jahr war es nicht leicht, die Crew mit knapp zehn Leuten zusammen zu trommeln. Die Technik fürs Festival ist in Profihand, aber allein für die Verpflegung von bis zu 75 Künstlern am Tag im Haus Salmegg braucht es einige Kräfte. Lange bevor das Festival überhaupt steht, müssen Betten für die Übernachtung der Akteure gebucht werden. Die wenigsten reisen mit dem Wohnmobil an. Über das Wochenende ist das Hotel Oberrhein voll belegt, und auch im Danner werden einige Gäste logieren. Die Logis kostet, mehr aber noch die Künstlerhonorare.

Honorare der Künstler steigen

Obwohl seit einigen Jahren am Sonntagabend das Programm früh endet und auch auf die Sonntagsmatinee verzichtet wird, steigen die Kosten. Im Minimum rechnet Beck für das Straßentheaterfestival mit 80 000 Euro. Das Publikum, das die große Show mit 76 Auftritten genießt, kann auch dieses Mal ohne Eintrittsgeld flanieren, wird aber auch um großzügige Spenden gebeten. Im Programmheft hat Beck es so formuliert: „Das Programm ist pro Kopf rund 10 Euro/Franken wert.“ Ohne die Unterstützung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, die 15 000 Euro beisteuert für das Kulturereignis, das Rheinfelden ein Alleinstellungsmerkmal gibt, könnte sich die Straßenkunst auf diesem Niveau nicht realisieren lassen.

Dass sich die Qualität der Brückensensationen von Jahr zu Jahr steigert, ist dem inzwischen treuen und wachsenden Publikum nach Becks Einschätzung nicht entgangen. Die Fans nehmen Wege aus Freiburg und anderen Gegenden zum Festival auf sich. „Es sind jetzt mehr Leute“, freut er sich über den wachsenden Erfolg. 2016 hat er als besten Sonntag mit gut 5000 Besuchern in bester Erinnerung.

Spitzenprogramm am Abend

Zu den Spitzenveranstaltungen zählt Beck die Eröffnung am Freitagabend. Dabei spielen eine sieben Mal sieben Meter hohe Leinwand am Kran und Seile in zwölf Metern Höhe eine Rolle für die Akrobaten-Show zu einer gebeamten Comicgeschichte im Stil von Videospielen. Und als „erste Sahne“ bezeichnet der Kulturmanager das Spezial am Samstagabend im Salmegg-Park: zwei Stunden akrobatisches Theater auf einer Bühne. Mit N.N. Theater Köln und einer unterhaltsamen Metropolisinszenierung trete „eine der profiliertesten Bühnen“ in Aktion, kündigt Beck an.

Die Brückensensationen