Rheinfelden Briefmarkensammler Rheinfelden bieten Sprechstunde an

Briefmarkensammler Rheinfelden bieten Sprechstunde an

So manch einer hat sie daheim herumliegen und weiß nicht, wie wertvoll diese sein könnten: Briefmarkensammlungen. Die Briefmarkensammlergruppe Rheinfelden gibt monatlich Tipps und Infos rund um die kleinen Schätze aus Papier. Besonders Exemplare mit Makeln, wie etwa Druckfehlern, sind unter Kennern beliebt.

Rheinfelden – Im Treffpunkt Gambrinus bietet die Briefmarkensammlergruppe Rheinfelden einmal pro Monat eine Sprechstunde an. Norbert Amrein und Alfons Reißfelder, beide versierte Briefmarkensammler, warten auf Menschen mit Fragen. Sie haben wichtige Unterlagen wie Briefmarkenkataloge, Pinzette, Lupe und viel Informationsmaterial dabei.

Und dann kommt die erste Besucherin. „Ist das Altpapier oder wertvoll?“ fragt sie und zieht ein Briefmarkenalbum aus ihrer Tasche. Die beiden Sammler starren elektrisiert auf das offensichtlich viel gebrauchte Buch. Die Besucherin redet unterdessen weiter. „Ich räume zu Hause auf und habe dieses Album gefunden. Es gehörte meinem Schwiegervater, was soll ich damit machen?“ Vorsichtig blättert Norbert Amrein in dem Fund, zieht einzelne Marken heraus, betrachtet die Zähnung und die Gummierung.

Und da – da ist tatsächlich ein ganz besonderes Schätzchen. Ein Block mit drei Marken, postfrisch, gute Gummierung – Katalogwert 800 Euro. Das Sammlerfieber steigt im Gambrinus. Sind weitere Seltenheiten in dem Album verborgen? „Die ganzen Briefmarken müssen geordnet werden“, meint Alfons Reißfelder nüchtern.

Heutzutage spezialisieren sich Sammler, schauen nach bestimmten Ländern, Motiven oder Epochen, geordnete und katalogisierte Briefmarken verkaufen sich leichter. Dieses gefundene Album ist jedenfalls kein Altpapier, und die Besucherin nimmt es strahlend wieder mit nach Hause. Einer anderen Frau erklärt Norbert Amrein geduldig den richtigen Umgang mit Briefmarken, er zeigt wie ein Album sinnvoll angelegt werden kann. Mit Vordrucken für Katalognummern, die in seinen Büchern neben allen Briefmarken zur besseren Übersicht angebracht sind. Er hat alle notwendigen Utensilien ins Gambrinus mitgebracht, um auf die Fragen der Besucher reagieren zu können.

Fragen nach Besonderheiten wie Gefälligkeitsstempel, Ersttagsbriefe, kleine und große Zähnung, Bogenbriefmarken oder selbstklebende Marken können die beiden Philatelisten aus dem FF beantworten. Und die Besucher merken, dass Briefmarken recht interessant sein können. Die beiden Herren nutzen die Gelegenheit, Informationsmaterial weiter zu geben. Darunter das Jahresprogramm des Briefmarkensammlerbundes Lörrach, dem die Ortsgruppe angehört, die Broschüre „Der Fricktaler Philatelist“ von den befreundeten Schweizer Briefmarkensammlern und andere aufschlussreiche Flyer. Freudig erzählt Amrein von seiner Jugendgruppe, eine der wenigen bestehenden in Baden-Württemberg. Sieben Jungen umfasst sie mittlerweile. An Weihnachten 2016 schickte er allen den neuen Terminplan, Informationen und Weihnachtswünsche – mit der soeben erschienen Weihnachtsmarke. Diese hatte zuvor Furore gemacht, weil sie mit mehreren Schreibfehlern gedruckt und sofort wieder aus dem Verkauf gezogen wurde. Einige mit Fehlern wurden dennoch in Umlauf gebracht – aber keine schaffte es bis Rheinfelden, das haben die Knaben sofort überprüft. „Wir hatten nur welche mit dem richtigen Text“, sagt der Briefmarkenliebhaber.

wird an jedem zweiten Mittwoch im Monat im Treffpunkt Gambrinus angeboten.