Beim mittlerweile 28. Sammlertreffen des Briefmarkenclubs Fricktal in der Bahnhofssaal suchten Briefmarken- und Ansichtskartensammler nach Ergänzungen für ihre Sammlungen.

Manche Sammelinteressen sind durchaus ungewöhnlich. Im Bahnhofssaal reihten sich 42 Tische aneinander. Kartons mit Ansichtskarten und Briefen sowie Alben voller Briefmarken lagen dicht an dicht oder stapelten sich gar aufeinander. Zahlreiche Sammler stöberten in den Angeboten der Philatelisten und Händler nach Objekten, die in ihre Sammlungen passten.

Die Interessensgebiete sind in der Philatelie durchaus vielfältig: Der eine sammelt nur ein bestimmtes Motiv, der andere nur Marken einer bestimmten Region, der dritte interessiert sich mehr für die Stempel. Der größte Andrang war kurz vor der Mittagszeit. Über den Tag verteilt kamen sicherlich mehr als 200 Interessierte, schätzte Rudolf Hofer. Er ist der Präsident des Briefmarkenclubs Fricktal, der das Sammlertreffen in Rheinfelden ausrichtet. Hofers Interesse gilt derzeit vor allem Marken mit Fossilien und Dinosauriern. Hier arrangiert er eine Ausstellung, die im Mai im Sauriermuseum in Frick gezeigt werden soll. Sein zweites Interessensgebiet ist fast noch ungewöhnlicher: Hofer sucht nach Liechtensteiner Luftpost und Zeppelin-Post mit Liechtensteiner Frankatur. Auslöser war hier, dass er von seinem Schwiegervater, der ein Liechtenstein-Sammler war, die Sammlung geerbt hat. „Ich sammle seit meiner Kindheit, mit einer kleinen Unterbrechung, aber seit 50 Jahren sammle ich intensiv“, erzählte Hofer. Er hat beispielsweise auch eine große Sammlung an alten Ansichtskarten von Rheinfelden.

Mit seiner Zeppelinsammlung hat er bei einer Ausstellung in Aarwangen schon den ersten Platz belegt. Mit der bewährten Sammlung möchte er auch noch bei weiteren Ausstellungen antreten. Die Sammlergruppe aus dem badischen Rheinfelden unterstützt den befreundeten Briefmarkenclub beim Auf- und Abbau für das Sammlertreffen. „Wir hatten aber keinen Tisch, da wir überwiegend deutsche Sachen haben, die sind hier nicht so gefragt“, berichtete Norbert Amrein von der Sammlergruppe. „Für Sammler aus Deutschland ist die Börse auch nicht so ergiebig. Für meine Sammelgebiete hab ich nichts gefunden.“ Amrein, der auch jahrelang schon Akkordeon spielt, sucht besonders nach Marken mit dem Instrument. Und für eine Jugendgruppe, die er im Jugendhaus im Tutti-Kiesi betreut, hat er nach Leuchttürmen geschaut. Ergebnislos, da dies als Motiv in der Schweiz eher ungewöhnlich sein dürfte.

Die Sammlergruppe und der Briefmarkenclub kooperieren regelmäßig miteinander, etwa auch beim Brückenjubiläum in Rheinfelden, als sie eine gemeinsame Briefmarke herausgegeben haben. Am Tisch der Plattners wird alles zum halben Preis angeboten. „Das ist unsere letzte Teilnahme“, erklärt Brigitte Plattner. „Wir haben seit 20 Jahren ein Geschäft in Basel. Jetzt sind wir im Rentenalter.“ Die Plattners hatten vor 28 Jahren schon am ersten Sammlertreffen teilgenommen. „Vor 62 Jahren hab ich meine erste Marke getauscht“ erinnert sich Jürg Plattner. Schon als Jugendlicher hatte er das Geschäftspotenzial hinter der Sammellust erkannt und kaufte alte Marken für zwei Franken das Kilo, die er seinen Freunden für gutes Geld weiterverkaufte.

Ein ungewöhnliches Interesse treibt auch Eric Eberhard um. Der Basler sammelt Daten, anstelle von Motiven. „Ab circa 1846 gibt es Briefmarken, wo man das Datum und den Stempelort erkennen kann“, erklärt Eberhard. „Es gibt also rund 57 000 Daten und ich habe schon 48 900 verschiedene Tage zu Hause. Weihnachtstage sind in der Regel schwieriger zu bekommen, aber dafür nimmt man sich ja dann die Zeit.“ Alle seine Marken hat er nicht nur in Alben einsortiert, sondern auch mittels einer Excel-Tabelle archiviert. „Ich brauche keine Minute, um zu schauen, ob ich für einen Tag schon eine Marke habe“, erzählt Eberhard.