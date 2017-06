Rheinfelden Breitbandausbau geht voran: Auf Schildgasse folgt der Dinkelberg

Der Zweckverband Breitbandversorgung treibt den Ausbau voran. Neue Kabel werden auch in der Warmbacher Straße verlegt.

Der Ausbau der Breitbandversorgung geht planmäßig voran. Auf Anfrage von Eckhart Hanser im Gemeinderat führte Tobias Obert (Leiter Tiefbauabteilung) aus, dass nach dem Start zum Anschluss von Schloss Beuggen die Glasfaser im Gewerbegebiet Schildgasse bis Ende des Jahres überall verlegt sein soll. Die Schildgasse habe im Projekt des Zweckverband Glasfaser oberste Priorität.

Im Februar wurde in das erste Projekt im Landkreis Lörrach gestartet. Damals sind gleich über die Hälfte der Betriebe mit an den Start gegangen. Das Basisnetz (Backbone) ist mit Kosten von 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Dass auch die Aluminium und die Karsauer Straße gleich ans schnelle Netz kommen, dagegen sei noch kein Thema gewesen und somit auch nicht vorrangig, erklärte Obert.

Nach dem Anschluss der Firmen in der Schildgasse sollen die Ortsteile vor allem auf dem Dinkelberg mit Glasfaser versorgt werden. Für den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur in Rheinfelden insgesamt wird mit Kosten von rund 34 Millionen Euro gerechnet. Der Zweckverband hat auch im Zuge der Kanalarbeiten und anderer Versorgungsleitungen Breitband in die Warmbacher Straße verlegt. Die soll laut Obert nach Plan Ende September an den Verkehr übergeben werden. Die Arbeiten in der Warmbacher Straße verlaufen nach Angaben des Oberbürgermeisters „absolut im Zeitplan“.