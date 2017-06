Rheinfelden Brand im ehemaligen Sägewerk in Minseln wird rasch gelöscht

Brand im ehemaligen Sägewerk in Minseln wird rasch gelöscht

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.20 Uhr, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Weiherstraße gerufen. Dort war es im ehemaligen Sägewerk zu einem Brand gekommen.

Beim Eintreffen an der Örtlichkeit brannte das nördliche Dach des Sägewerks halbseitig. Nur aufgrund des schnellen und umsichtigen Einschreitens der Feuerwehren Minseln, Nordschwaben, Rheinfelden und Rheinfelden/Schweiz, die mit neun Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz waren, konnte der Brand rasch gelöscht und dadurch größerer Schaden abgewendet werden.Nach ersten Einschätzungen war der Brand vermutlich durch Funkenflug bei Flexarbeiten, die am Freitagnachmittag auf dem Dach durchgeführt wurden, entstanden. Dabei dürften Funken in altes Sägemehl geflogen sein, das langsam zu schwelen begann und nach mehreren Stunden zum Brandausbruch führte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro, verletzt wurde niemand.