Rheinfelden Bräutigam aus Rheinfelden hatte keine Lust, zu heiraten

Das kennt man in der Regel nur aus Filmen: Ein Mann bekommt am Tag seiner eigenen Hochzeit kalte Füße und flieht mit einer eigenartigen Ausrede.

Rheinfelden – Ein Rheinfelder Bräutigam bekam am Tag seiner Hochzeit kalte Füße und floh mit einer eigenartigen Ausrede. Die Geschichte wurde sogar zum Fall für die Rheinfelder Polizei. Das Ganze begann am Gründonnerstag gegen 21 Uhr mit dem Anruf einer jungen Frau. Sie meldete ihren Bruder als vermisst und bat die Polizei um Hilfe. Nach und nach kam heraus, dass sich der Bräutigam am Vormittag zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus begeben hatte. Tatsächlich war der kurzfristige Aufenthalt in der Klinik eine Flucht vor der am gleichen Tage anstehenden Hochzeit, auf die der junge Mann offenbar nicht die geringste Lust verspürte. Deshalb machte er sich unauffindbar und ließ sich am Abend von einem Bekannten abholen und nach Hause bringen. Dort stöberte ihn die Hochzeitsgesellschaft auf und fiel verbal über ihn her. Offenbar habe der Mann dies nicht ausgehalten und machte sich erneut davon. Um die Polizei nicht unnötig zu beschäftigten, teilte er dieser seinen Aufenthaltsort mit. Eine Streife traf den Unglücklichen am angegebenen Ort an und nahm sich Zeit für ein Gespräch. Die Polizei berichtet, dass die Aussprache dem Nicht-Heiratswilligen gut getan habe. Trotzdem wollte er anschließend noch etwas Zeit haben, um mit sich ins Reine zu kommen.