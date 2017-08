Rheinfelden Bodenrichtwerte neu festgelegt: Quadratmeterpreis am Adelberg am höchsten

Bodenrichtwerte neu festgelegt: Quadratmeterpreis am Adelberg am höchsten

Der Gutachterausschuss hat neue Bodenrichtwerte bis Ende 2016 ermittelt. Am teuersten wurde der Quadratmeter im Bereich Neumatt und am Adelberg gehandelt.

Der Gutachterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Rheinfelden/Schwörstadt hat in seiner Sitzung Mitte Juli neue Bodenrichtwerte für bebaute und unbebaute Grundstücke zum Stichtag 31. Dezember 2016 festgelegt. Die Verwaltung teilt dazu mit, dass sich die Bodenpreise im Vergleich zum Zeitraum 2013/2014 in Rheinfelden im Durchschnitt um 20 Prozent und in Schwörstadt um 17 Prozent verteuert haben. Dabei verzeichnen die einzelnen Richtwertzonen unterschiedlich hohe Preissprünge. Der Preisanstieg für landwirtschaftliche Flächen liegt bei 16 Prozent. Die neuen Bodenrichtwerte geben einen ersten Anhaltspunkt für die Wertermittlung einer Immobilie, sie haben aber keinen bindenden Charakter und sind deshalb auch kein Verkehrswert.

Zur Ermittlung der Richtwerte wurden die Grundstücksverkäufe der letzten beiden Jahre (2015 und 2016) herangezogen. Insgesamt wechselten in diesem Zeitraum 200 Bau- und Wohngrundstücke den Besitzer. Die größten Preissprünge verzeichneten die Richtwertzonen Riedmatt und Burgstraße/Ziegelacker. „Der deutliche Preisanstieg ist sicherlich der Knappheit verfügbarer Baugrundstücke geschuldet“, so Paul Renz, Vorsitzender des Gutachterausschusses. Etwas geringer fällt mit durchschnittlich 16 Prozent der Preisanstieg für landwirtschaftliche Flächen aus. Den Richtwert für Waldboden erhöhte der Ausschuss von bisher 0,25 Euro auf 0,35 Euro pro Quadratmeter.

Die Richtwerte verstehen sich als Anhaltspunkte. „Man darf dabei aber nicht vergessen, dass der Bodenrichtwert nur ein Durchschnittswert aus einer Vielzahl von Grundstücksverkäufen ist. Daher muss der Wert eines konkreten Grundstücks immer anhand der Besonderheiten des Bewertungsobjektes geschätzt und gegebenenfalls angepasst werden“, betont Yvonne Laasch von der Geschäftsstelle.

Am teuersten wurde baureifes und erschließungsbeitragsfreies Land im Bereich Neumatt und am Adelberg gehandelt. Hier wurde ein Quadratmeterpreis von 300 Euro ermittelt, das Stadtzentrum folgt mit 320 Euro an dritter Stelle, der Vogelsang ging mit 300 Euro ein, dieser Wert gilt auch für das Gebiet Müßmatt-Hardtstraße. Die Siedlung rangiert mit 270 Euro etwas günstiger als das Quartier Rose-Zielmatt-Fécampring mit 275 Euro. Der Richtwert für Warmbach liegt bei 230 Euro, für den Ortskern Nollingen bei 250 Euro. Insgesamt wechselten 200 Bau- und Wohngrundstücke in den Jahren 2013/14 den Besitzer: 177 in Rheinfelden und 23 in Schwörstadt. Von den 177 Grundstücken in Rheinfelden waren 98 bebaut, 79 unbebaut. In Schwörstadt flossen lediglich unbebaute Grundstücke in die Ermittlung der Bodenrichtwerte ein.

Auskünfte über Bodenrichtwerte und Richtwertkarten erteilt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Rathaus (Zimmer 514 und 518). Informationen gibt es online auf der städtischen Webseite www.rheinfelden.de, sowie im öffentlichen Aushang vor dem Rathaus.