Rheinfelden Bis 28. Februar können die Sportler des Jahres vorgeschlagen werden

Interview mit Dieter Wild, dem Vorsitzenden des Sportausschusses, über die Wahl zum Sportler des Jahres, für die eine Anmeldung bis 28. Februar möglich ist.

Herr Wild, am 28. Februar endet die Anmeldefrist für die Wahl zum Sportler des Jahres. Wie viele Kandidaten stehen schon fest?

Bislang wurden zwei Damen, drei Herren und eine Mannschaft vorgeschlagen.

Das klingt nicht nach sehr vielen.

Richtig, aber das war in den vergangenen Jahren knapp zwei Wochen vor Ende der Frist nicht anders. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wie in den Vorjahren noch mehr zusammenkommen. Gerade auch, weil die großen Vereine sich noch nicht gemeldet haben. Diese nehmen sich einfach die Zeit, aus mitunter mehr als zehn Kandidaten ihre Vorschläge auszuwählen, und das sollen sie auch tun.

Und wenn sich die Zahl der Nominierten doch nicht entscheidend erhöhen sollte?

Dann müssten wir überlegen, ob die Wahl in diesem Rahmen angemessen ist. Aber davon ist nicht auszugehen.

Wie viele Kandidaten stehen denn üblicherweise zur Wahl?

In den vergangenen Jahren hatten wir bei den Damen und den Herren jeweils zwischen zehn und 15 Kandidaten. Bei den Mannschaften waren es durchschnittlich fünf.

Hat das Interesse an der Wahl in den vergangenen Jahren zu- oder abgenommen?

Es hat zugenommen. Das lässt sich etwa daran festmachen, dass wir die Ehrungsveranstaltung vom Jugendzentrum in den größeren Campus verlegen mussten. Es wäre schön, wenn das Interesse auch in den kommenden Jahren so anhält.

Wie werden die Kandidaten bestimmt?

Die Rheinfelder Sportvereine legen die Kandidaten intern fest und nominieren diese beim Stadtsportausschuss. Auch aus der Bevölkerung heraus können Sportler vorgeschlagen werden. Und auch der Sportausschuss hat die Möglichkeit, herausragende Athleten für die Wahl zu nominieren. Voraussetzung ist jeweils, dass die entsprechenden Leistungskriterien erfüllt wurden.

Wie sehen diese Leistungskriterien denn aus?

Alle Sportler, die im vergangenen Jahr besonders erfolgreich waren, werden von der Stadt dafür geehrt, auch im Rahmen der Sportlerwahl im Campus. Dazu zählt etwa die Teilnahme an einer badischen oder südbadischen Meisterschaft. Das kann auch etwas Vergleichbares oder auch Besonderes sein. Im zurückliegenden Jahr etwa haben wir die Fußballer geehrt, die in die Landesliga aufgestiegen sind. Aus diesem Kreis dieser Geehrten, die am 7. April einzeln vorgestellt werden, wählen die 36 Rheinfelder Sportvereine und die fünf Mitglieder des Sportausschusses die Sportler des Jahres. Es sind nicht selten enge Geschichten.

Gibt es noch andere Kriterien, die die Kandidaten erfüllen müssen?

Generell gilt, dass die Sportler einem Rheinfelder Verein angehören müssen oder aus Rheinfelden stammen. Die Rheinfelder Biathletin Franziska Schöttler, die beim SC Todtnau aktiv ist, wurde zurückliegend betrachtet zur Sportlerin des Jahres gewählt.

Was gibt es denn zu gewinnen?

Alle Geehrten erhalten einen Einkaufsgutschein für ein Sportgeschäft. Die Sportler des Jahres erhalten darüber hinaus eine Glastrophäe, die ihnen Oberbürgermeister Klaus Eberhardt überreichen wird. Diese wird von unserem Glaskünstler Wilfried Markus aus Rheinfelden gefertigt und ist erneut ein Unikat.

Auch besonders engagierte Helfer werden an diesem Abend geehrt.

Ja, wenn uns außergewöhnlich aktive Ehrenamtliche von den Vereinen genannt werden, erhalten diese auch eine Urkunde und einen Gutschein. Bislang wurden uns – wie im Vorjahr übrigens – zwei Namen genannt.

Zur Person

Dieter Wild ist seit sieben Jahren Vorsitzender Sportausschusses. Der gebürtige Rheinfelder sitzt für die CDU im Gemeinderat, im Sportverein ist der 55-jährige Polizeibeamte nicht mehr aktiv.