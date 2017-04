Rheinfelden Bierglas wird zur Tatwaffe

Am Karfreitag gegen 22.00 Uhr kam es vor der Gaststätte "Bistro" in Rheinfelden zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nachdem im Lokal zunächst ein verbaler Streit entbrannt war, verlagerte sich dieser nach draußen. Beim Versuch eines unbeteiligten Mannes die beiden Streithähne voneinander zu trennen wurde dieser von einem der beiden Widersacher mit einem Bierglas attackiert und durch Schnittverletzungen am rechten Unterarm verletzt. Im weiteren Verlauf wurde auch der ursprüngliche Kontrahent mit dem Bierglas angegriffen und durch eine leichte Schnittverletzung im Halsbereich verletzt. Der stark alkoholisierte Aggressor wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ein Verletzter musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.