Rheinfelden Betrunkener Mann im Herbert-King-Park überfallen und ausgeraubt

Bereits am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurde ein 65-jähriger Mann Opfer eines Überfalls im Herbert-King-Park in Rheinfelden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann wurde seinen Angaben zufolge offenbar von einem bislang unbekannten Täter von hinten niedergeschlagen und anschließend das Bargeld aus seinem Geldbeutel entwendet.Nachdem zwei zufällig hinzu gekommene Zeugen den überfallenen Mann am Boden liegend angetroffen hatten, verständigten sie die Polizei. Diese nahm erste Ermittlungen auf, eine Fahndung nach dem Räuber in der Nacht verlief allerdings negativ.Das Opfer musste aufgrund seiner erlittenen Kopfverletzungen ins Krankenhaus nach Rheinfelden gebracht werden. Wie die Polizeibeamten vor Ort feststellten, war der überfallene Mann zur Tatzeit stark alkoholisiert, seine Erinnerungen an den Vorfall waren deshalb nur bedingt hilfreich.Die Kriminalpolizei in Lörrach hat die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Sie bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Überfalls oder der Flucht des Täters unter der Rufnummer 07621/176-242 melden.