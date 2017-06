Rheinfelden Besucher strömen beim Kastanienparkfest zu Blasmusik und Bratwürsten

Die Stadtmusik Rheinfelden blickt zufrieden auf drei Tage Kastanienparkfest zurück. Die Erfolgsveranstaltung gibt es seit mehr als 40 Jahren.

Viele Besucher kamen zum Kastanienparkfest der Stadtmusik, um bei guter Blasmusik zünftig zu essen. Das dreitägige Traditionsfest gibt es schon seit mehr als 40 Jahren. Trotz der hohen Temperaturen gab es schon am Freitagabend zur Eröffnung mit dem Auftritt des Musikvereins Höllstein und dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt einen großen Besucherandrang.

„Es war bis Mitternacht voll“, freute sich Michael Schumacher, Vorsitzender der Stadtmusik. 150 Biertischgarnituren haben die Helfer für die Besucher rund um den Brunnen aufgebaut. Pro Schicht waren 35 Helfer im Einsatz, die am Grill standen, Teller richteten, Getränke zapften, servierten oder Geschirr spülten. Auch bei größter Nachmittagshitze drängten sich immer Besucher an den Tischen. „Wir haben viele Stammgäste, die wir jedes Jahr begrüßen dürfen. Wir haben ein sehr treues Publikum“, meint Schumacher. Die 32 aktiven Musiker könnten das Fest aber ohne Hilfe nicht bewältigen. Schumacher lobte den enormen Einsatz vieler Passivmitglieder und Helfer befreundeter Vereine wie D'Maximale, die Schmugglergilde Warmbach und die Stadtmusik Kandern.

Am Samstag spielten die Schmugglermusik, die Stadtmusik Rheinfelden/Schweiz und der Musikverein Wollbach zur Freude der Besucher und am Sonntag boten der Musikverein Öflingen und die Trachtenkapelle Höchenschwand musikalische Unterhaltung. Zur Blasmusik gab es Grillbraten und Currywurst. Im Kühlwagen lagerten 790 Grillwürste, 600 Bratwürste, 380 Kilogramm Pommes Frites und 600 Beutel Ketchup.

„Wir machen das schon seit über 40 Jahren“, erzählt Schumacher. Unvergesslich bleibt die Geschichte, als ein Vereinsmitglied beim Abbau eines Wasserhydranten vergaß, das Hauptventil zu schließen. „Das war eine Riesen-Wasserfontäne“, so Schumacher. „Da gab es Rheinfelder Wasserspiele. Bis wir an das Ventil kamen, stand fast die halbe Fußgängerzone unter Wasser.“ Das Fest hat alles schon erlebt, Hagel und Sturm, dass es fast das Küchenzelt weggeblasen hätte. Diesmal spielte das Wetter zur Freude des Vereins und der Besucher an alle drei Tagen mit.