Rheinfelden Besucher klagen über zu viel Chlor in den Becken des Freibads

Im Rheinfelder Freibad kehrt keine Ruhe ein. Nach dem Einbruch am Wochenende gibt es nun Probleme mit dem Wasser.

Der Einbruch vom Wochenende hat sogar kurzfristig zur Schließung geführt. Immer wieder berichten Besucher der Redaktion, dass die Kassenautomaten nicht funktionieren und sie von freiem Eintritt profitieren, was die Betroffenen zwar freut.

Am Dienstagmorgen aber kamen verließen einige Gäste die Anlage, ohne zu schwimmen. Der Grund: zu viel Chlor in den Becken. Auf Anfrage erklärt die technische Betriebsleitung, dass inzwischen wieder ganz normaler Badebetrieb in allen Becken herrsche. „Es ist alles wieder in Ordnung.“

Bei der Kontrolle vor Öffnung am Morgen habe sich im Schwimmer-, Insel- und Warmwasserbecken aber eine Konzentration über der Norm befunden, der Fehler wird noch gesucht. Rutsch- und Sprungbecken waren aber davon nicht betroffen.