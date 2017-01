Rheinfelden Bestürzung und Trauer über den Tod von Stadtrat Emil Franz

Der langjährige Stadt- und Kreisrat der Freien Wähler Emil Franz starb mit 66 Jahren am Montagabend an den Folgen eines Verkehrsunfalls.

Nach einer Frontalkollision aus noch ungeklärter Ursache auf der L 143 in Höhe des Vogelsangs verlor der langjährige Stadt- und Kreisrat Emil Franz am Montag sein Leben. Die Nachricht vom plötzlichen dramatischen Tod des 66-jährigen, erfahrenen und profilierten Kommunalpolitikers der Freien Wähler sorgt für Fassungslosigkeit in der Stadt.

In einer ersten Reaktion auf das tragische Unglück spricht Oberbürgermeister Klaus Eberhardt vom „Entsetzen“, dass Franz „so plötzlich aus dem Leben ausscheidet“. Er würdigt ihn als starken Verfechter der kommunalen Angelegenheiten. Er habe ihn stets als sehr engagiert für die Belange der Stadt im Gemeinderat erlebt, ein Mann, der „mit Leidenschaft und auch Esprit“ eingetreten ist und dabei aus seiner „Meinung nie einem Hehl gemacht hat“.

Der OB würdigt Franz als einen Bürgervertreter, der Stellung bezog, weil das wichtig für den Gemeinderat sei. Emil Franz habe in seinem Tun immer mit „Herzblut“ agiert. Sein Tod bedeute deshalb einen „herben Verlust für den Gemeinderat“.

Persönlich schätzte Eberhardt an Franz seine „klugen Ratschläge“ auch außerhalb der Sitzungen. Er zollt dem Verstorbenen außerdem hohen Respekt für dessen Einsatz im SV Nollingen, den er über 20 Jahre als Vorsitzender nachdrücklich vertreten und vorangebracht habe. 2014 ernannte der SV Emil Franz zum Präsidenten.

Ebenso fassungslos und bestürzt kommentiert Karin Reichert-Moser den Tod des langjährigen Freien-Wähler-Weggefährten. 2014 hat Emil Franz den Fraktionsvorsitz an sie im Gemeinderat übergeben. Sein Wissen und seine Kontakte seien für die Freien Wähler stets von hohem Wert gewesen, als Stadt- und als langjähriger Kreisrat.

Emil Franz gehörte zu den besonders profilierten Kommunalpolitikern in der Stadt. Der pensionierte Immobilienwirt wurde Ende 2014 für 25 Jahre Engagement im Gemeinderat ausgezeichnet als Bürgervertreter, der seit 1989 im Laufe der Jahre in allen Positionen der kommunalen Ausschüsse gewirkt hat. Er war auch treibende Kraft im Nollinger Ausschuss. Der Städtetag hat Emil Franz zum 20-jährigen ehrenamtlichen Einsatz in der Kommunalpolitik 2009 gewürdigt. Bei den Freien Wählern hat der Verstorbene lange Jahre die Liste angeführt und stets gute Wahlergebnisse erzielt.

Sein Name ist auch untrennbar mit der Grün 2007 verbunden. Emil Franz hat damals maßgeblich die Initiative gegen die kleine Landesgartenschau zum Bürgerentscheid betrieben, weil er das Projekt wegen der unerledigten Aufgaben der Stadt für zu teuer hielt. Sein ehrenamtlicher Einsatz galt auch den Mitgliedern im Bundesverband Rehabilitation, dessen Kreisvorsitzender von 2007 bis 2012 war.