Rheinfelden Bernward Braun löst Norbert Dietrich als Leiter der Musikschule ab

Im Februar folgt Bernward Braun auf Norbert Dietrich an der Musikschule Rheinfelden, der nach 30 Jahren in den Ruhestand geht.

Einstimmig und nach nur kurzer Beratung hat sich der Vorstand der Musikschule für einen Nachfolger von Norbert Dietrich entschieden: Bernward Braun, bislang Leiter der Musikschule Mittleres Wiesental, wird im Februar die Nachfolge Dietrichs antreten, der im März 2018 nach 30 Jahren an der Spitze der Institution in den Ruhestand gehen wird.

„Es ist schon ein denkwürdiges Ereignis, nach über 30 Jahren einen Nachfolger zu suchen“, sagte Vorsitzender des Musikschulvereins, Dieter Burger, beim Pressegespräch am Dienstag. Der Vorstand habe sich rechtzeitig Gedanken gemacht und Burger sei sehr froh, jemand passenden gefunden zu haben. Braun ist 45 Jahre alt und leitet seit 2015 die Musikschule Mittleres Wiesental, für die er bereits seit 2006 als Klavierlehrer tätig war. Er kommt aus Lörrach – ein Pluspunkt für Burger und Dietrich. „Er ist kein Unbekannter und kennt schon viele handelnde Akteure“, so Burger. Auch die Stadt sei mit der Wahl – 20 Bewerbungen aus der gesamten Bundesrepublik gingen ein – einverstanden. „Formal entscheiden wir das, aber die Stadt als Hauptzuschussgeber war mit im Boot“, so Dietrich.

Das sehr außergewöhnliche Modell, dass ein Verein einen betriebswirtschaftlichen Plan für fünf Jahre aufstellen kann und damit eine Planungssicherheit hat, war für Braun mit ein Grund, nach Rheinfelden zu wechseln. „Hier finde ich vernünftige Bedingungen vor, die Schule ist dementsprechend ausgestaltet“, so Braun, der in Karlsruhe, Mainz und Trossingen studiert und eine Weile in Tokio gelebt hat. Auf dieser Basis will Braun gestalten – etwas, das er in Steinen nicht konnte. „Trotz intensiver Bemühungen konnte ich im Wiesental nichts bewegen.“

Bewegung versprechen sich Burger und Dietrich durch den neuen Leiter auf jeden Fall. „Es ist nötig, dass neue Impulse kommen“, so Norbert Dietrich. Der Verein und das Kollegium habe in den vergangenen Jahren richtig gepowert – daran könne Braun nun anknüpfen. Und das will er. „Ich möchte auf jeden Fall die Jugendszene ins Boot holen, etwa durch Angebote für Singer/Songwriter, Bandcontests, aber auch durch die Nutzung neuer Medien.“ Auch die Zusammenarbeit mit den Musikvereinen – aktuell sind es acht – will Braun intensivieren.