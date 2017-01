Die Nollinger Fasnachtsclique Berggeister wird 33 Jahre alt. Das wird am 18. Februar mit einem Narrendorf und Nachtumzug groß gefeiert.

Am 23. März 1984 trafen sich ein paar hartgesottene Nollinger Fasnächtler, um der Fasnacht im eigenen Dorf neuen Schwung zu geben: Es war die Geburtsstunde der Berggeister, zum Vorsitzenden wurde Wilfried Fischer gewählt. In diesem Jahr hat die Clique somit einen närrischen Geburtstag erreicht, sie ist 33 Jahre alt.

Dieses Jubiläum wird am Samstag, 18. Februar, gebührend gefeiert. Die Berggeister eröffnen das Fest, dessen Schirmherr Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ist, mit dem Narrenbaumstellen bei der Hebelhalle – die Dreh- und Angelpunkt der Nollinger Fasnacht ist. Auf dem Park- und Vorplatz wird ein Narrendorf erstellt, parallel dazu ist in der Halle eine große Party mit Livemusik angesagt. „Das Narrendorf ist genau gesagt ein Budendörfli, an dem sich verschiedene Nollinger und Rheinfelder Vereine und Cliquen beteiligen. Es gibt eine tolle Bewirtung und auf der Bühne treten Guggemusiken auf“, freut sich Lucas Kupferschmid, der zusammen mit Nicole Steinegger an der Spitze der Berggeister steht. Ein weiterer Höhepunkt ist der Nachtumzug, hier werden über 40 Gruppen aus Rheinfelden und Umgebung erwartet.

Freundschaft mit dem Ahnennest

Doch zurück zu der Gründung vor 33 Jahren: In Nollingen wurde damals befürchtet, dass die Berggeister in Konkurrenz zum alteingesessenen Ahnennest treten werden. Viele gemeinsame Gespräche konnten diese Befürchtung widerlegen und die bis heute bestehende Freundschaft gibt den Gründern Recht. Auch war die Kostüm- und Maskenwahl nicht einfach, mussten doch die Richtlinien des alemannischen Brauchtums beachtet werden, auch war es wichtig, dass ein Bezug zum Ortsteil Nollingen besteht. Da Nollingen am Fuße des Dinkelbergs, mit seinen schönen Wäldern liegt, wurde der Name Berggeister gewählt, daraus hat sich dann auch der Ruf „Berggeister – Waldgeister“ entwickelt.

Die Berggeister tragen ein farbenfrohes Kostüm und eine urige Holzmaske. Dass die Gründer bei der Wahl ihres Häs ein gutes Händchen hatten, beweist die Anerkennung der närrischen Besucher, insbesondere auch Sonderauszeichnungen, welche die Berggeister bei der Teilnahme ihrer ersten Umzüge erhalten haben. 1986 wurde die Fasnachtsclique in den Hallenausschuss aufgenommen, der erste Berggeisterabend ging am 21. Februar 1987 über die heimische Bühne. Die Berggeister sind ein rühriges Völkchen, sie gestalten das Rheinfelder und Nollinger Leben mit: Nollinger Dorf- und Feuerwehrfest sowie Trottoirfest gehören zu den Highlights. Heute zählten die Berggeister 33 Erwachsene und sechs Kinder, das sind sozusagen die Eigengewächse der Urgesteine. Ältester Aktiver ist Günther Steinegger, er war Gründungsmitglied und fungierte nach Wilfried Fischer, als Vorsitzender. Danach folgten Rainer Schick, Sabine Streule, Dominik Hurst und Lucas Kupferschmid.

Das Programm

Samstag, 18. Februar: 14.11 Uhr Narrenbaumstellen mit anschließender Eröffnung des Narrendorfes, 15 Uhr Empfang für geladene Gäste mit Festreden und Ehrungen in der Hebelhalle, 19.11 Uhr Nachtumzug.