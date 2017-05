Rheinfelden Bereit für die Kulturnacht: Kulturamt rüstet sich für Großveranstaltung

Das Kulturamt rüstet sich für Großveranstaltung am Freitag. Die Veranstaltung stellt die Teilnehmer vor Herausforderungen. Ansprechpartner informieren über das Programm.

Endspurt für das Kulturamt heißt vor der Kulturnacht am Freitag. Die Großveranstaltung stellt die Teilnehmer an den Schauplätzen und für die städtischen Organisatoren vor Herausforderungen. „Wir machen nichts anderes als Kulturnacht“, betont Kulturamtsleiter Claudius Beck in den Stunden bis zur Eröffnung. Obwohl alle seine Unterstützung brauchen, damit der Aufbau überall klappt, sieht Beck trotz der allgemeinen Geschäftigkeit keinen Grund zur Panik: „Es geht seinen Gang“, zeigt er sich überzeugt.

Eine schwierige Wetterlage erwartet der Kulturamtsleiter nicht für die Besucher und damit auch kein Risiko für den Erfolg der Veranstaltung. Die beiden Bühnen auf Friedrich- und Oberrheinplatz für Musikvereine und Bands sind überdacht und das Gros der Auftritte findet ohnehin in Räumen statt wie Rathaus, Bürgersaal, Stadtbibliothek, Treffpunkt Gambrinus, Adelbergkirche, Haus Salmegg oder Christuskirche auf badischer Seite. Und in der Nachbarstadt auf schweizerischen Seite gelten ähnliche Bedingungen mit Kapuzinerkirche, Kurbrunnen oder Bahnhofssaal, Stadtbibliothek, Studiokino und Fricktaler Museum.

Schwieriger gestaltet sich die Aufgabe, an allen Auftrittsorten Leute zu positionieren, die Ansprechpartner für die Auftretenden und Besucher sind. „Wir haben ein Helferproblem“, meint Beck und hofft es noch zu lösen, obwohl schon zehn Leute dafür eingestellt wurden. Die Technik der Schauplätze ist in die Hand von zwei Firmen gegeben worden. Die kümmern sich innen wie außen um Licht und Ton. Die Besucher können sich bereits seit über zwei Wochen in den ausliegenden Programmheften darüber informieren, was geboten wird in der Kulturnacht und wo sie die Veranstaltungsorte befinden. Dennoch legt das Kulturamt Wert darauf, dass Ansprechpartner da sind vor Ort, die weiterhelfen und betreuen. In Rathausnähe der Fußgängerzone ist das Kulturamt deshalb mit einem weißen Zelt als Erkennungszeichen präsent. Dort wird auch ein Spendentopf verwaltet für die Künstler und Akteure der Kulturnacht. Wer diese besucht, erhält das komplette Programm gratis. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass eine Anerkennung für die Bühnenakteure durchaus willkommen ist.

Es werden nach den Aufführungen auch Helfer des Kulturamts für Hutsammlungen durch die Zuschauerreihen gehen. Besucherzählungen und Befragungen wie bei der ersten Kulturnacht, die beidseits des Rheins rund 10 000 Menschen anzog, wird es wegen des Aufwands dieses Mal nicht geben. Claudius Beck als „Chef vom Dienst“ erlebt bis Freitag noch allerhand Aktion und sagt: „Darauf stelle ich mich ein“, so der Kulturamtsleiter.

Überall ist seine ordnende Hand gefordert. Dabei zeigt sich, dass Freitag in Deutschland und der Schweiz unterschiedlich abläuft. Das frühe Wochenende der Berufstätigen ist am anderen Ufer weniger bekannt, so Becks Erfahrung. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Soundchecks für den Abend erst in letzter Minute erfolgen können und „alles in gedrängter Zeit stattfindet“, betont er. Dennoch heißt es bei Beck: „Es ist alles noch beherrschbar.“