Rheinfelden Beide Rheinfelden lassen's gemeinsam krachen

Grenzüberschreitendes Lichtspektakel: Brunnen-Singen und Orgelkonzerte stimmen auf beiden Seiten des Rheins auf Silvester ein. Das Feuerwerk nach Mitternacht bietet den den Höhepunkt der Feierlichkeiten.

Der eine oder andere verirrte Silvesterböller war in den vergangenen Tagen bereits zu hören – erlaubt ist die große Knallerei aber nach den Bestimmungen der Sprengstoffverordnung tatsächlich nur am 31. Dezember und 1. Januar. Wer sein eigenes Feuerwerk abbrennen möchte, muss auf einiges achten – oder genießt einfach das grenzüberschreitende Lichtspektakel, dass die beiden Rheinfelden an beiden Rheinufern wieder über der Rheinbrücke organisiert haben.

Feuerwerk auf der Brücke: Bevor das Feuerwerk startet, wird mit Musik auf den Jahreswechsel eingestimmt. In Rheinfelden/Schweiz ist das Brunnensingen der Sebastiani-Bruderschaft ein Jahrhunderte alter Brauch und erinnert an die schauderhafte Pestzeit, welche die Stadt heimsuchte. Von 21 Uhr an geht die Bruderschaft durch die dunkle Altstadt, gestartet wird am Storchenbrunnen beim alten Zoll. Um 22 Uhr endet die Tour bei der Kirche St. Martin, wo ein Orgelkonzert stattfindet. Im Anschluss gibt’s einen Silvesterkaffee im Kirchgemeindehaus Martinum. In Rheinfelden/Baden finden zwei Silvesterkonzerte statt. Beim traditionellen Eichsler Silvesterkonzert um 16 Uhr in der St. Gallus-Kirche Eichsel treten die beiden Schweizer Musiker Jan Börner (Gesang) und Christoph Greuter (Multi-Zupfinstrumentalist) mit Roots Music auf. Das Silvesterkonzert in der St. Josefskirche gestaltet Irmtraud Tarr mit dem Chorale Africaine Basel mit christlichen Gospels. Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr. Ab 22.

30 Uhr erklingt auf der alten Rheinbrücke stimmungsvolle Musik und an beiden Brückenköpfen gibt es Getränke und kleine Speisen. Das gemeinsame große Feuerwerk mit musikalischer Begleitung wird um 0.10 Uhr gezündet. Aus Sicherheitsgründen wird um Verständnis gebeten, dass eigene Feuerwerkskörper auf der Brücke und an den Brückenköpfen nicht erlaubt sind.

Feuerwerk Zuhause: Diese Feuerwerkskörper kann, wer will, auf seiner eigenen Feier anzünden. Wer aber vor oder nach Silvester und Neujahr knallt und böllert, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen. In der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Knallkörpern ganz und ausdrücklich verboten. Außerdem gilt für den Umgang mit Feuerwerkskörpern der Klasse II eine Altersbeschränkung. Diese dürfen nur von Menschen ab 18 Jahren aufbewahrt und gezündet werden.

Polizei und Silvester: "Die Polizei wird die Silvesterfeier auf der Rheinbrücke im Blick haben und Präsenz zeigen", erklärte Sprecher Dietmar Ernst. Ein besonderes Konzept, unter den Eindrücken des Anschlags von Berlin oder der Vorfälle in Köln , gebe es jedoch nicht. „Wir arbeiten eng mit den Schweizer Kollegen zusammen und tun alles, damit die Menschen ein fröhliches Fest feiern können."

Wer Fragen hat, kann sich ans Ordnungsamt der Stadt, Telefon: 07623/9 52 09 oder ans Landratsamt Lörrach, Telefon: 07621/41 00 wenden.