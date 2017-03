Rheinfelden Bei der Frühjahrsausstellung des SV Nollingen: Natürlich muss alles handgefertigt sein

Die Frauenfußballabteilung des SV Nollingen lädt am 19. März zur Frühjahrsausstellung ein. Die Organisatorinnen Sandra Kleiser und Gabriele Güdemann sprechen im Vorfeld darüber.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Seit wann organisieren Sie gemeinsam die Ausstellung und wie ist dieses Teamwork eigentlich entstanden?

Güdemann: 2014 haben wir gemeinsam die erste Ausstellung organisiert. Weil die bisherige Organisatorin aufgehört hat, dachten wir, dass es doch schade wäre, wenn es die beliebte Veranstaltung nicht mehr geben würde. Wir kennen uns schon sehr lange und haben das Amt gerne übernommen.

Übers ganze Jahr verteilt finden in Rheinfelden und Umgebung ähnliche Ausstellungen beziehungsweise auf die Jahreszeit wie etwa Weihnachten oder Ostern abgestimmte Basare statt. Ist es da nicht schwierig, eine so große Veranstaltung wie in Nollingen auf die Beine zu stellen?

Kleiser: Nein, überhaupt nicht, außerdem ist unsere Ausstellung, so viel wir wissen, die erste im Jahr in der Umgebung. Mit den Vorbereitungen beginnen wir bereits im Januar, indem wir die bisherigen Aussteller schriftlich einladen. Dann gehen innerhalb kürzester Zeit viele Anmeldungen ein, darunter natürlich viele Stammgäste, aber auch neue Teilnehmer, denn die Aussteller tauschen sich untereinander aus. Es kommt sogar vor, dass sich jemand anmeldet, den wir gar nicht angeschrieben haben. Auch auf der Straße werden wir diesbezüglich angesprochen. Dass wir jetzt 49 Aussteller haben, darauf sind wir ganz stolz. Leider konnten wir dieses Jahr nicht alle Anmeldungen berücksichtigen, da die Kapazität der Halle komplett ausgeschöpft ist.

Von wo kommen die Aussteller?

Güdemann: Aus der gesamten Region, von Todtnau-Geschwend über Schopfheim, Wehr, Bad Säckingen bis Grenzach-Wyhlen, Inzlingen und Lörrach.

Wer unterstützt Sie bei Ihrer Aufgabe?

Kleiser: Die Organisation im Vorfeld übernehmen wir selbst. Am Tag der Veranstaltung helfen unsere Familien mit, die Damenmannschaft des SV Nollingen ist für den Aufbau und Abbau der Tische sowie für die Bewirtung zuständig. Familie Fuhrler übernimmt netterweise wie jedes Jahr die Zubereitung des Mittagessens.

15 Jahre ist eine lange Zeit, was macht Ihrer Meinung nach den Erfolg der Nollinger Ausstellung aus? Gibt es etwas, auf das Sie besonderen Wert legen?

Kleiser: Ich glaube, es ist die Vielfalt der angebotenen Dinge und natürlich muss alles handgefertigt sein. Von den Besuchern und Austellern bekommen wir jedes Mal viele positive Rückmeldungen, teilweise sogar schriftlich. Im letzten Jahr haben wir erstmals eine Strichliste zu den Besucherzahlen geführt. Es waren über 1000, das spricht doch für sich!

Güdemann: Die Ausstellung bietet auch viel Geselligkeit. Es treffen sich Leute, die sich mitunter das ganze Jahr nicht sehen. Nach einem Rundgang sitzen sie dann noch in der Kaffeestube, entweder zum Mittagessen (es gibt Kasseler, Sauerkraut und Bauernwürste) oder zu Kaffee und Kuchen, davon haben wir eine Riesenauswahl, denn jeder Aussteller „muss“ einen Kuchen mitbringen.

Personen und Termin