Rheinfelden Bebauungsplan wirft im Nollinger Ausschuss Fragen auf

Erstmals wurden Gestaltungsentwürfe des in Planung befindlichen Bebauungsplans Nollingen Ortskern bei einem Treffen der Mitglieder des Nollinger Ausschusses vorgestellt.

Die Planer sind sich sicher, behutsam mit dem Oberdorf umzugehen, bei den Anwohner kam das Gezeigte nur wenig an. Die Mitglieder des Ausschusses treffen sich abseits der Sitzungen regelmäßig, um die Bürger über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Die Nollinger konnten so noch vor dem Bau- und Umweltausschuss einen Blick auf die Gestaltungsentwürfe des in Planung befindlichen B-Plans Nollingen Ortskern für das Oberdorf zwischen Beuggener und Oberer Dorfstraße.

Christiane Ripka vom Stadtbauamt und Janina Pätzig vom Freiburger Büro Geoplan erläuterten zwei Gestaltungsentwürfe. Bereits im November 2015 hatte der Gemeinderat eine Veränderungssperre und die Aufstellung eines B-Plans beschlossen. Seitdem wurde eine Bestandsanalyse durchgeführt. „Wir haben eine über Jahrhunderte gewachsene Struktur mit alten Bauernhöfen, Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern“, stellte Pätzig fest. Die Bebauung sei überwiegend zweigeschossig mit Dachgeschoss. Die langgezogenen Gärten böten Möglichkeiten der Innenverdichtung, die früher landwirtschaftlichen Gebäude vor allem im östlichen Bereich „Abbruchpotenzial“.

Beim Obsthandel in der Beuggener Straße sah Pätzig die zukünftige Möglichkeit für ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus. Die zwei Entwürfe unterschieden sich kaum. Beim ersten Entwurf kämen 26 Wohneinheiten hinzu, beim zweiten Entwurf wären 31 Wohneinheiten möglich. Ein Problem stelle die Kanalisation dar, die schon am Anschlag sei, so Pätzig, daher müsse die Versickerung des Öberflächenwassers gut geplant werden.

Anwohnerin Cornelia Kainz wollte wissen, wie es mit Auflagen des Denkmalschutzes bei dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in der Oberen Dorfstraße sei, da man ihr „Riesen-Auflagen“ gemacht habe. Sie wies auch auf die Problematik des hoch drückenden Grundwassers hin und kritisierte die zusätzliche Versiegelung durch 16 Stellplätze bei dem Vorhaben. Ausschussmitglied Rainer Vierbaum führte aus, dass durch den Nollinger Ausschuss ein ursprünglich geplanter „Klotz“ verhindert worden sei und die Eigentümer ihre Grundstücke auch entwickeln können müssten.

Anwohner Björn Fischer wies darauf hin, dass sein Haus mit zwei Geschossen plus Dach im Plan vermerkt sei, es aber nur eingeschossig mit Dach sei. Pätzig entgegnete ihm, dass er zweigeschossig mit Dach hätte bauen können. Wolfgang Weichhold meinte, dass auch bei einem Vorhaben im Schulweg nur die Geschosshöhe störe. „Weshalb will man hier wieder dreigeschossige Gebäude zulassen? Das sind große Baukörper, die nicht ins Dorf passen“, kritisierte er. Als nächsten Schritt wird sich im Mai der Bau- und Umweltausschuss mit dem Thema befassen.