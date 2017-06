Rheinfelden Baustellen in Rheinfelden sorgen für Unmut: Jetzt ist auch der Bereich Hertener Straße/B 34 gesperrt

Seit geraumer Zeit besteht die Baustelle in der Warmbacherstraße. Nun wird wegen Kanalarbeiten auch der Bereich Hertener Straße/B 34 für vier Wochen gesperrt. Die zuständige Baufirma informierte die Anwohner laut Stadtverwaltung nur unzureichend.

Die Baustelle an der Warmbacher Straße samt Sperrung und Umleitung dauert nun schon so lange, dass man sich an den Zustand beinahe gewöhnt hat. Seit Dienstag hat sich die Lage jedoch verschärft: Für vier Wochen ist nun auch die Hertener Straße im Kreuzungsbereich zur B 34 dicht, die Kanalsanierung werden in diesem Bereich fortgesetzt. Bei den Anwohnern wächst der Unmut.

Doch nicht nur die Anwohner wurden von dieser Nachricht scheinbar überrumpelt, sondern auch diejenigen, die die Hertener Straße bislang als Ausweichstrecke benutzt haben. „Leider hat die Baufirma die Anwohner wohl nicht so informiert, wie es hätte sein sollen“, so Silvia Waßmer von der Stadtverwaltung. Dies werde nun aber noch geschehen. Am Mittwoch hat sich die Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt ein Bild der Lage gemacht.

„Die Hinweisschilder an der Mouscron-Allee sind tatsächlich etwas klein und werden vergrößert“, so der stellvertretende Revierleiter Bernhard Weis auf Nachfrage. Wer diese also übersehen hat und gen Hertener Straße startet, wird spätestens beim Bahnübergang unübersichtlich auf die Baustelle hingewiesen – dennoch fahren viele Autos weiter bis zur Kreuzung, wo sie unweigerlich kehren müssen. „Während wir dort waren, sind bestimmt sechs Autos gekommen“, so Weis. Spätestens am heutigen Donnerstag, wenn die Baufirma die Straße auffräst, werde es jedoch augenscheinlich, dass hier nichts mehr geht.

Ein besonderes Auge – im Rahmen ihrer Möglichkeit – wird die Polizei in den nächsten Wochen auf den Radweg zwischen Warmbach und Herten haben. Dieses Sträßchen, auf dem sonst Radfahrer und Fußgänger ihre Ruhe haben, dient den Linienbussen als Umleitungsstrecke. Doch auch einige Autos wurden dort schon gesichtet. „Wir werden kontrollieren und wer dort entlang fährt, wird belangt“, so Weis. 15 Euro kostet das, wem Vorsatz nachzuweisen ist, muss das Doppelte berappen.

Neu ist seit Dienstag auch, dass die Bundesstraße in Höhe der Autobahnfahrt komplett gesperrt ist und nur die Baustellenfahrzeuge den Zugang nutzen dürfen. „Unbekannte haben am Mittwoch wohl das Absperrgitter verschoben, sodass dort wieder auf war“, so Weis. Die Baufirmen haben nun die Anweisung, nach jeder Durchfahrt das Gitter wieder ordnungsgemäß zu schließen. Für die Anwohner werden entlang der Hertener Straße Parkplätze freigehalten. Auch der Zugang für Rettungsfahrzeuge sei während des gesamten Zeitraums gewährleistet. „Wobei die vier Wochen das Maximum sind, vielleicht geht’s auch schneller“, so Weis.