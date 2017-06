Rheinfelden Baurechtsabteilung stößt sich an Nebengebäuden in der Straße Rütte in Karsau

Baurechtsabteilung stößt sich an Nebengebäuden in der Straße Rütte in Karsau

Der Stein des Anstoßes sind Unklarheiten über die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich. Nun will der Ortschaftsrat die Ausarbeitung einer Ergänzungssatzung abwarten.

Rheinfelden – Die Baurechtsabteilung geht gegen Nebengebäude, die in zweiter Reihe an der Straße „Rütte“ in Karsau errichtet werden, und damit im Außenbereich liegen, vor. Mehrere Fälle sind beim Regierungspräsidium Freiburg (RP) anhängig. Mit einer Ergänzungssatzung könnte vor Ort Ordnung geschaffen werden.

In der Vergangenheit ist die Baurechtsabteilung in der Rütte schon mehrfach gegen Nebenanlagen in den hinteren Grundstücksbereichen eingeschritten, da dieser Bereich nach Baugesetzbuch als Außenbereich betrachtet wird. Ein Anbau an ein Wohnhaus wurde vor Jahren genehmigt, wobei die Situation als Innenbereich bewertet wurde. Aktuell liegt eine Bauvoranfrage für ein Wohnhaus in zweiter Reihe vor. Wo die Grenzen verlaufen, ist nicht eindeutig, und das RP hat mitgeteilt, dass auch gegen weitere Bebauungen vorgegangen werden muss, wenn bei den anhängigen Verfahren der Rückbau verlangt wird.

Das RP hatte vorgeschlagen, dass durch eine Ergänzungssatzung oder einen Bebauungsplan für die Rütte die Verhältnisse geklärt werden könnten. Die Stadtverwaltung steht diesem Vorschlag aber ablehnend gegenüber. „Das ist die Frage, ob man das in dem Gebiet wegen der Schuppen und einem Haus in zweiter Reihe will“, meinte Baurechtsabteilungsleiter Christian Rooks, der eine Satzung für das Gebiet als nicht sinnvoll, sondern „relativ gekünstelt“ erachtete. Ortschaftsrätin Ulrike Hinz (CDU) führte aus, dass dort viele Karsauer über lange Zeiträume wohnten, die nun auf den großen Grundstücken für ihre Kinder bauen wollten. Ortschaftsrätin Sibylle Jung (SPD) sprach sich gegen die Möglichkeit einer Bebauung in zweiter Reihe in der Rütte aus, da das nicht alle Anwohner wünschten. Auf mehrheitlichen Wunsch der Ortschaftsräte wurde der Tagesordnungspunkt zunächst vertagt, bis die Stadtplanungsabteilung eine Darstellung einer Ergänzungssatzung für die Rütte erarbeitet hat.