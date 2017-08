Rheinfelden Bauamt will mehr Transparenz zeigen

Die Behörde reagiert auf Kritik von Anliegern. Vier Kriterien entscheiden über Baugenehmigung.

Etwa 400 Bauanträge sind dieses Jahr schon im Bauamt eingegangen. Mehr als die Hälfte davon schätzen Christiane Ripka (Stadt- und Umweltplanung) und Christian Rooks (Baurecht) werden nach § 34 Baugesetzbuch geprüft. Sie müssen sich in die umgebende Bebauung einfügen, weil fürs Gebiet kein Bebauungsplan besteht. In der Regel bereiten die Vorhaben keine Probleme. Dennoch schlagen Pläne auch hart auf, weil Anlieger reklamieren, dass erlaubt wird, was nicht passe. Das ist im Schulweg Nollingen der Fall und in der Kaminfegerstraße. Beide Male gibt das Regierungspräsidium jedoch der Verwaltung Recht.

In den vergangenen Monaten ist das Bauamt mehrfach von Bürgern angegangen worden mit dem Vorwurf, dass nicht nachvollziehbare Entscheidungen getroffen werden und das Ortsbild leide. Bauamtschef Wolfgang Lauer reagiert auf im Gemeinderat aufgekommenen Druck und will künftig kommunalpolitisch Transparenz schaffen.

Bauausschuss erhält Kenntnis

Die Prüfung von Bauanträgen gehört zwar zu den Verwaltungsaufgaben, Ausschüsse treffen dazu keine Entscheidungen. Doch das Bauamt wird über Projekte künftig zumindest informieren, damit jeder Bescheid weiß. Kommunalpolitiker können dann auf Entwicklungen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde Einfluss nehmen. Das kann auch bedeuten, dass ein Bebauungsplan für sinnvoll erachtet wird. Außerdem ist vorgesehen, einen Anwalt für Baurecht einzuladen, der den § 34 zum Thema hat. Die Bauverwaltung selbst berät jede Woche „die bedeutenden Bauprojekte“, so Lauer.

Im Gespräch erläutern er, Ripka und Rooks aber auch, warum es schwierig sei, nach außen zu vermitteln, dass planungs- und baurechtliche Maßgaben nicht immer mit dem persönlichen Empfinden übereinstimmen müssen. Grundsätzlich so Lauer, gehe das Bauamt so vor, dass in einem Konfliktfall zuerst mit dem Bauherrn gesprochen werde, um eine andere Lösung zu erzielen: „Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen.“ Das kann Christian Rooks nur bestätigen. Er kennt das faktische Recht genau und merkt an: „Ein Recht auf Aussicht gibt es nicht.“ Darum geht es meistens auch nicht bei Widersprüchen, sondern um die Frage: Was fügt sich ein?

Vier Kriterien beim Bauen

Christiane Ripka nennt vier maßgebliche Kriterien: Art der baulichen Nutzung, das Maß, was die Geschosszahl meint, die Bauweise Hauswand an Hauswand oder offen und die überbaubare Grundstücksfläche. Um eine saubere Entscheidungsgrundlage zu erhalten, bedient sich das Bauamt eines Schwarzplans aus der Vogelperspektive. Darin sind bestehende Objekte genau dargestellt auch im Verhältnis der Gebäude und der Lage zueinander. „Das ist die erste Prüfmarke“, betont Ripka. Außer der Kubatur gilt es die Höhe zu beachten. Dabei bestehen, wie Rooks sagt, „Abhängigkeiten vom Objekt“ und der Umgebung: „Es ist immer der Einzelfall abzuwägen.“

Zum Schluss muss sich das Bauvorhaben planungsrechtlich in die umgebende Bebauung einfügen und das kann mehr sein als die direkte Nachbarschaft. Das sieht das Baugesetz so vor. In der Praxis kann das so aussehen, dass das größere Haus im nächsten Straßenzug das Bild mitprägt und deshalb auch eine Rolle spielt. Wenn diese abgeprüften Punkte passen, hat der Bauherr einen Rechtsanspruch. Dies werde von direkten Anliegern des Baugrundstücks nicht immer akzeptiert, weil das tatsächliche und das gefühlte Recht, so Rooks nicht das gleiche sein müssen.

Ripka und Rooks wehren sich entschieden gegen den Eindruck, dass diese Prüfentscheidungen mit lockerer Hand getroffen werden, oder das Baurecht um jeden Preis voll ausgeschöpft werde. Die Einzelfallentscheidungen nach § 34 werden ohnehin allmählich weniger, denn weitere Bebauungspläne sind in Vorbereitung, auch für die Siedlung besteht eine solche Forderung. Die meisten Baugebiete sind ohnehin längst durch Bebauungspläne geregelt, vor allem in den Ortsteilen alle Bereiche, die über die historischen Kerne entstanden sind. Alle im Bauamt Beteiligten verweisen darauf: „Wir übernehmen keine parteiischen Funktionen.“ Von Gesetzes wegen, meint Rooks, seien aber manchmal die Hände gebunden, obwohl die Sorgen und Nöte von Angrenzern ernst genommen werden.