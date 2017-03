Rheinfelden Bau des zentralen Feuerwehrdomizils in Rheinfelden wird teurer

Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses war jüngst Thema im Bau- und Umwelt-, sowie im Hauptausschuss. Klar scheint, die Infrastruktur für den Bau muss verbessert werden: Eine neue Kanalanbindung wird nötig und kostet rund 2,6 Millionen Euro. 650 000 Euro Mehrkosten sind für eine fünfte Einfahrt beim nahegelgenen Kreisel veranschlagt.

Rheinfelden (ibö) Das Großprojekt Feuerwehrzentrale geht an den Start. Um die Zukunft des Sicherheitswesens für Generationen an zentraler Stelle zu gewährleisten, werden am Stadtrand nördlich der Römerstraße 2,5 Hektar benötigt, die auch Reserve für eine Ansiedlung der Technischen Dienste in weiterer Zukunft bieten.

Bau- und Umwelt-, sowie der Hauptausschuss machten mit ihrem einstimmigen Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans am Donnerstag den ersten Schritt, um das mit 10 Millionen Euro veranschlagte Projekt auf die Bahn zu bringen. Nach den ersten Voruntersuchungen zeigt sich, dass bei der Infrastruktur zur Realisierung des Projekts kräftig nachgebessert werden muss und mit Zusatzkosten in Millionenhöhe zu rechnen sein wird.

Da das Kanalnetz Müßmattstraße bereits ausgelastet ist, scheidet eine Anbindung dort aus. Die Lösung des Problems soll der Bau eines Kanals ins Netz Cranachstraße Nollingen bringen, im Vorgriff auf die in den nächsten Jahren vorgesehene Erschließung eines neuen Wohngebiets östlich Cranachstraße. Dafür veranschlagt die Verwaltung geschätzte Kosten von rund 2,6 Millionen Euro. Zunächst werden für die Planung aber nur etwa 1 350 000 Euro benötigt, die über den Haushalt des Eigenbetriebs Abwasser finanziert werden sollen.

Fünfarmiger Kreisverkehr: Auch im Straßenraum muss etwas getan werden. Damit die Feuerwehr im Ernstfall eine kurze, schnelle Ausfahrt auf Müßmattstraße und äußeren Stadtring erhält, erläuterte Tobias Obert (Tiefbau) die Notwendigkeit, einen weiteren Ast am Kreisverkehr Müßmattstraße zu schaffen, dabei soll auch planerisch eine Zufahrt für das neue Wohngebiet vorgesehen werden. Der Umbau des Kreisverkehrs, der heute auch den Transitverkehr zur B 316 als Drehscheibe bewältigt, bis die Autobahn diese Funktion übernimmt, wird auf Kosten von rund 665 000 Euro geschätzt. Zunächst sind außerplanmäßig 50 000 Euro bereitzustellen, um die Planung anzugehen. Eine zweite Anbindung soll die Feuerwehr zur Römerstraße erhalten, die in diesem Abschnitt überplant wird (Planungskosten rund 15 000 Euro).

Lärm- und artenschutzrechtliche Fragen werden aber weiter geprüft. Die Stadt geht von einem freiwilligen Grunderwerb aus, wenn nicht, erfolge eine Umlegung, parallel zum Gebiet östlich Cranachstraße. Erik Fiss (Gebäudemanagement) stellte als Instrument für die Entwicklung des Gebiets „östlich Cranachstraße“ einen städtebaulichen Ideenwettbewerb vor (Kostenpunkt 150 000 Euro). Die Planung des zentralen Feuerwehrhauses erfolgt mit einem europaweiten Ausschreibungsverfahren mit begrenzter Teilnehmerzahl und Fachjury. Dies gilt als günstiger als eine Mehrfachbeauftragung.

Gestaltung des Stadtraums: In allen Punkten beschlossen die Ausschussmitglieder einstimmig. OB Klaus Eberhardt hatte grundsätzlich zum Auftakt des Großprojekts deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es sich um „eine wegweisende Entscheidung für das Rettungskonzept“ der Stadt handele, aber auch die Weichen für die Zukunft mit dem Sicherheitswesen für Generationen neu gestellt werden. Nachdem der Grundsatzbeschluss zentrale Feuerwache im Gemeinderat im November einstimmig gefasst wurde, sei nun „Weitsicht gefordert“. Es handle sich nicht um ein „singuläres Gebäude“, sondern die Gestaltung des Stadtraums und der Entwicklung.

Zustimmung zur Planung einer Feuerwehr, die nicht nur für sich stehe, gab auch Karin Paulsen-Zenke für die SPD. Karin Reichert-Moser von den Freien Wählern war außerdem wichtig, dass der Kanalausbau nicht zu Lasten anderer Projekte geht und Heiner Lohmann (die Grünen) setzte darauf, dass das im Zuge der Überplanung vorgesehen Kleingartenkonzept vorankommt, um „den Wildwuchs in den Griff“ zu bekommen.