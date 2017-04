Wieder was los in der Stadt: Bei der Musiknacht in elf Kneipen boten mehrere Ensembles eine breite musikalische Vielfalt. Zahlreiche Bands boten Fetziges von Rock über Folk bis House und Pop – da blieben kaum noch Wünsche offen.

Die Musiknacht begeisterte die Menschen wieder über die Stadtgrenzen hinaus. In elf Kneipen wurde eine breite musikalische Vielfalt von Folk und Rock bis House und orientalischer Popmusik geboten. In der Innenstadt bildeten sich Menschentrauben vor den Treffs und gruppenweise zogen Musikfreunde von einem Lokal zum nächsten. In manchen wie dem ‚Bistro‘, der ‚Neuen Schenke'' oder dem ‚Public Pub‘ konnten man sich praktisch nicht mehr umdrehen und noch davor befanden sich große Menschenansammlungen. Im Bistro boten Matching Ties irische und britische Folk-Musik.

Besonders aufgedreht waren „Headhunter“ im Public Pub, die mit Rock-Klassikern und wildem Luftgitarrenspiel für Stimmung sorgten. In der Schenke heizten die Rocker von „One Way Train“ ihrem Publikum ein.

Vor der brechend vollen Schenke feierte Janina Asal aus Rheinfelden mit ihren Freunden. „Endlich mal wieder was los in Rheinfelden“, meinte Asal. „Ich war letztes Jahr schon da, da war es überall gut. Diesmal bleiben wir wohl in der Schenke. Es ist aber super, dass sich alle Wirte etwas einfallen lassen.“ Auch in der 'Funzel' begeisterte Christoph Fuchs alias Fox Solo seine Zuhörer mit Rock und Pop auf der Akustikgitarre und im „Hotel Danner“ wurde zum beschwingten Rock ‘n‘ Roll der Ballroom Stompers auch das Tanzbein geschwungen. Im vollbesetzten „Franco Pub“, dem alten Meyerhof, traf das Acoustic-Duo Last Train mit Oldies und Coversongs den Nerv der Zuhörer.

Auch in den Straßen war die Stimmung bestens und überall waren Grüppchen und Gruppen von Menschen unterwegs, die von einer Lokalität zur anderen wechselten. „Wir wollen überall hin“, meinte Jasmin Schmidt in der Kapuzinerstraße. Die Rheinfelderin war mit drei Freundinnen unterwegs, von denen eine aus Lörrach und zwei aus Inzlingen zur Musiknacht gekommen waren. Im „Pasta König“ war auch kein Platz mehr frei. Bei Musik aus Lateinamerika mit Los Rumberos schmeckten Pizza und Pasta doppelt so gut.

Exotischer wurde es im „Mokka Bistro“, wo Gencay und Sängerin Gülten orientalische und türkische Popmusik zum Besten gaben. Allerdings blieb hier der große Besucherandrang eher aus, genauso wie im "K1", wo DJ Benni House-Musik und Charthits auflegte. Wenn auch noch Platz war, herrschte hier trotzdem gute Partylaune. Platz für ein paar Besucher mehr gab es auch in der „City Lounge“, wo die Riva Band mit Italo-Pop und bekannten Hits aufspielte, dafür blieb umso mehr Platz zum Tanzen für die Gäste. Im überfülltem „VIP“ ließen sich die Besucher von DJ Loony Tunes mit R'n'B, House und Partyhits berieseln. „Das ist eine tolle Gelegenheit, um eine tolle Zeit mit Freunden zu verbringen“, meinte Oliver Monnet vor dem Bistro. „Wir bleiben da hängen, wo die Stimmung passt, da ist die Musik gar nicht so wichtig.“