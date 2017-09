Rheinfelden/Schweiz Bahnhof in der Schweizer Schwesterstadt Rheinfelden soll wachsen

Bahnhof in der Schweizer Schwesterstadt Rheinfelden soll wachsen

Der Bahnhof im schweizerischen Rheinfelden ist eine wichtige Drehscheibe und soll wachsen.

Täglich nutzen rund 10.000 Leute den Bahnhof im Schweizer Rheinfelden zum Ein- und Aussteigen. „Diese Zahl wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ansteigen“, erklärt Reto Schärli, Mediensprecher bei den SBB. Deswegen prüfen die SBB Varianten für den Ausbau des Bahnhofs. „Die Planung läuft, Entscheide sind noch keine gefällt worden. Der genaue Zeithorizont ist derzeit noch offen.“ Wie Schärli weiter ausführt, werde im S-Bahn-Verkehr der Viertelstundentakt angestrebt. Ein konkretes Projekt sei aber noch nicht finanziert.

„Im Personenverkehr erfüllt der Bahnhof Rheinfelden eine wichtige regionale Erschließungsfunktion“, so Schärli. Daneben ist der Bahnhof Rheinfelden für die SBB ein wichtiger Standort bezüglich Güterverkehr. SBB Cargo transportiert jedes Jahr mehrere Tausend Bahnwagen für Feldschlösschen durch die Schweiz. „Aneinandergereiht wäre das ein Zug von knapp 85 Kilometern Länge“, schildert Schärli. Auch die Stadt hat Pläne rund um den Bahnhof. „Das Bahnhofareal mit den verschiedenen angrenzenden privaten Grundstücken ist eines der wichtigsten Entwicklungsgebiete Rheinfeldens“, betont Stadtschreiber Roger Erdin.

2013 hat der Stadtrat den Strukturplan Bahnhof beschlossen. Dieser dient der Koordination der Schnittstellen zwischen den verschiedenen Gestaltungsplänen, die im Bahnhofsgebiet vorgeschrieben sind. Die Entwicklung der einzelnen Areale ist vorwiegend von den privaten Grundeigentümern abhängig. „Aktuell macht sich der Eigentümer des Ronigerparks bauliche und räumliche Überlegungen über die Entwicklung seines Areals. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den angrenzenden Bahnhofplatz und namentlich die künftige Gestaltung des Busbahnhofes“, erläutert Erdin.

Deswegen beteilige sich die Stadt an einem Studienauftrag, der auch ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für den Busbahnhof umfasse. „Die Arbeiten stehen am Anfang. Da es sich um private Areale handelt, wird das Tempo weitgehend von den privaten Grundeigentümern bestimmt“, so Roger Erdin.