Rheinfelden Bäume weichen für die Feldlerche

Anwohner beklagen massiven Gehölzrückschnitt entlang der Gleise zwischen Herten und Warmbach.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Es ist ein Kahlschlag, der massiv ins Auge fällt: Westlich des Logistikzentrums Grieshaber hat die Stadt entlang der Bahngleise auf mehreren hundert Metern das Gehölz entfernen lassen. Diese Schneise sollen künftig die unter besonderem Schutz stehenden Feldlerchen nutzen, um vom Süden in den Norden zu fliegen. Die Anwohner sind wenig begeistert. „Das ist wirklich extrem“, erklärte ein Hertener gegenüber unserer Zeitung. Er habe von dem Kahlschlag durch eine Nachbarin erfahren. „Ich bin das mal abgelaufen. Das sind 350 Meter beidseits der Bahngleise, auf denen bestimmt 300 Bäume gefällt wurden.“ Neben der wenig ansprechenden Optik befürchtet er mehr Lärm für die Anwohner.

Ein weiterer Hertener fürchtet durch den Eingriff um Nist- und Brutplätze vieler Tierarten. Auch wenn es für den Laien nicht so aussieht – der Kahlschlag dient tatsächlich dem Umweltschutz, wie die Leiterin der Stadtplanungs- und Umweltschutzabteilung, Ursula Philipps, auf Nachfrage erklärt. Denn zwischen Herten und Warmbach gibt es eine kleine Population der unter besonderem Naturschutz stehenden Feldlerche. Bislang haben sich die Brutpaare – eine knappe Handvoll, wie Philipps schätzt – hauptsächlich südlich der Bahn niedergelassen – gleichwohl auch im Norden schon Paare gesichtet wurden. Da die Stadt diese Flächen jedoch als Bauland entwickeln will und sie auch als Standort für das Zentralklinikum in Frage kommen, sollen sich die Feldlerchen dauerhaft im Norden niederlassen.

Büsche wachsen nach

„Der Gehölzgürtel wirkt auf die Tiere wie ein unüberwindliches Hindernis, auch wenn wir uns das schwer vorstellen können“, so Philipps. Daher habe man sich in Absprache mit dem Landratsamt dazu entschieden, die Pflanzen auf den Stock zu schneiden. „Das bedeutet, dass wir die Büsche bis knapp über dem Boden abgeschnitten haben.“ Wenn die Feldlerche die Schneise annimmt und sich dauerhaft im Norden niederlässt, wird der Grüngürtel wieder wachsen dürfen, so Philipps. Denn auch der Grüngürtel besteht aus schützenswerten Pflanzen, weshalb die Stadt den Rückschnitt mit dem Landratsamt als untere Naturschutzbehörde abklären musste.

Zudem sind noch weitere Maßnahmen geplant, um der Feldlerche ihr neues Domizil schmackhaft zu machen. „Wir führen aktuell Gespräche mit Grundstückseigentümern, um eine bessere Bewirtschaftung zu erreichen.“ Durch den Anbau bestimmter Getreidesorten könne man die Ansiedlung forcieren. „Zum Beispiel ist Hafer besser als Mais oder Tabak, weil der nicht so hoch wächst.“ Im vergangenen Jahr hat das regelmäßige Monitoring ergeben, dass sich kein Brutpaar zwischen Herten und Warmbach eingefunden hatte. „Wir hoffen natürlich, dass wir den Bestand erhalten beziehungsweise vergrößern können“, so Philipps. Ob die Hilfestellungen Wirkung zeigen, werde man jedoch erst im kommenden Herbst feststellen. Die Feldlerche – wie andere Feldvögel auch – ist vielerorts bereits komplett verschwunden, weil ihr natürlicher Lebensraum als Bodenbrüter durch intensive Landwirtschaft und Flächenversiegelung immer kleiner wird. In Deutschland steht sie auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten.