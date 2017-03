Rheinfelden Badespaß wird teurer: Eintrittspreise im Freibad und Hallenbad steigen

Der Hauptausschuss stimmt geschlossen für eine Preiserhöhung. Einzel- und Saisonkarten für das Frei- und Hallenbad werden leicht angehoben.

Baden gehen in Rheinfelden wird teurer. Die Mitglieder des Hauptausschusses haben am Montag einem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, wonach die Eintrittspreise für das Freibad und das Hallenbad moderat angehoben werden sollen. Die Verwaltung möchte den Einzeleintritt zum Frei- und Hallenbad für Erwachsene von bisher 3,50 auf vier Euro anheben, den für Kinder von 2,50 auf drei Euro. Der Einzeleintritt für eine Familie wird mit künftig acht Euro einen Euro mehr als bisher kosten.

Die 12er-Karte kostet künftig 40 Euro (vorher 35 Euro), die 12er-Karte für Kinder 25 Euro (vorher 20 Euro). Auch die Saisonkarten werden teuer, für Erwachsene gibt es einen Zuschlag von 20 Euro (neuer Preis: 120 Euro), für Kinder von zehn Euro (neuer Preis: 60 Euro). Zum Vergleich: In Lörrach, Grenzach-Wyhlen und Weil am Rhein liegt der Einzeleintritt in das Freibad bei vier Euro, in Schopfheim bei 3,30 Euro.

Als Gründe für die höheren Preise nannte Oberbürgermeistern Klaus Eberhardt gestiegene Kosten für Personal- und Bewirtschaftung und nach wie vor hohe Unterhaltsaufwendungen. Die Preise für die Bäder in Rheinfelden wurden zuletzt vor sieben Jahren erhöht. Seither seien die Personalkosten um knapp 19 Prozent gestiegen, wie aus den Unterlagen des Ausschusses hervorgeht. Die Inflationsrate sei in diesem Zeitraum um neun Prozent gestiegen. Durch die angehobenen Preise rechnet die Verwaltung mit Mehreinnahmen von 40 000 Euro im Jahr für das Freibad und 2400 für das Hallenbad.

Die Mitglieder aller Fraktionen stimmten der geplanten Erhöhung zu. Laut Eberhardt stünde man damit noch lange nicht an der Spitze der Preise. Um die Kosten für das Freibad decken zu können, müsste der Einzeleintritt bei 16,40 Euro liegen, rechnete der OB vor. Das sei natürlich nicht möglich, der Preis orientiere sich unter anderem daran, was die Bürger leisten könnten. Der Rest werde durch Zuschüsse finanziert.

Das Freibad Rheinfelden, Eichbergstraße 57, ist von Anfang Mai bis Mitte September täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Während der Freibadsaison bleibt das Hallenbad geschlossen. Eintrittskarten gibt es an der Schwimmbadkasse.