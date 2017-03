Rheinfelden B 34: Einfahrt nach Riedmatt wird ab Montag aus Richtung Schwörstadt gesperrt

Im Zuge der Sanierung und Verlegung von Druck- und Trinkwasserleitungen wird die zweite Einfahrt nach Riedmatt von Schwörstadt kommend zwischen dem 13. und 24. März gesperrt.

Eine Einfahrt aus Richtung Rheinfelden ist aber möglich. Ebenso können Autofahrer von Riedmatt her kommend in die B 34 abbiegen. Alle Bürger aus Richtung Schwörstadt werden jedoch gebeten, in diesem Zeitraum die alternative Einfahrt in die Brombacherstraße zu nutzen.