Rheinfelden Azubis von Hieber leiten eine Wocher lang die Filiale in Nollingen

Während dieser Woche leiten Hieber-Auszubildende die Filiale in Nollingen. Das Konzept interessiert sogar Marktleiter aus der Eifel.

Wer noch bis Samstag den besten Service und die freundlichsten Mitarbeiter in der Region genießen will, muss in den Hieber-Markt Nollingen: 68 Azubis arbeiten diese Woche in der vergleichsweise kleinen Filiale mit 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche; und laut den Chefs unter ihnen, Manuel Pinke, Nicolaj Sabani, Luisa Hausser und Domenic Unsöld, werden sie 150 bis 200 Prozent geben. Die besondere Ausbildungswoche „Azubi-Markt“ findet bereits zum zweiten Mal in Nollingen statt.

Marktleiter Gerd Eiletz hat gar nichts gegen seine „Entmachtung“ durch 68 junge Menschen. Er selbst ist neben der Filialleitung mit den „Azubi-Events“ im Unternehmen betraut: Jährlich gibt es Sommercamps im Laguna, bei denen Nützliches mit Spaß verbunden wird. Alle drei Jahre dürfen die Lehrlinge jedoch eine Übung der ganz besonderen Art machen und eine Filiale eine Woche lang selbständig leiten, zwar unter der Aufsicht erfahrener Mitarbeiter aber mit eigenverantwortlichen Entscheidungen.

Dazu gehören die gesonderte Präsentation einzelner Produkte, der Detailaufbau des Ladens und Bestellungen, aber zum Beispiel auch die Organisation des Empfangs für Presse und geladene Gäste. Wenn etwas finanziell ganz schief laufen würde, müsste er wohl eingreifen, sagt Eiletz auf Nachfrage. Aber er stutzt, weil ihm die Frage sehr unrealistisch erscheint: „Wir haben nun doppelt so viele Mitarbeiter im Laden wie sonst.

“ Karsten Pabst, Geschäftsführer und Ausbildungsleiter, bestätigt: „Die Azubis haben beim Testeinkauf 96 Prozent erreicht; der normale Durchschnitt liegt bei 91 Prozent.“ Der Testeinkauf werde von unabhängigen Fachleuten gemacht und umfasse 120 Kriterien von der Freundlichkeit über die Hygiene bis zum Fachwissen.

Stattgefunden haben die Azubi-Märkte anfangs in Kandern und Grenzach, heuer zum zweiten Mal in Nollingen. „Die Filiale hat ideale Größe und Umsatz und bedient 80 Prozent Stammkundschaft“, erklärt Eiletz. Die Azubis wurden unter 95 Bewerbern in einem internen Casting ausgesucht, wobei laut Pabst darauf geachtet wurde, die älteren Jahrgänge zu bevorzugen, damit jeder in dem dreijährigen Rhythmus einmal die Chance bekomme. Insgesamt hat der Hieber 108 Auszubildende, verteilt auf zwölf Märkte zwischen Bad Krozingen und Rheinfelden.

Unter den Azubis ist auch der 20-jährige Giovanni Di Feo aus dem Markt in Grenzach. Er ist für diese Woche Abteilungsleiter für Molkereiprodukte in Nollingen und findet seinen Job „einwandfrei“: „Das ist die Chance, sich zu beweisen.“ Im Vergleich zwischen der kleinen Filiale in Nollingen und der großen in Grenzach findet er Vor- und Nachteile. Aber er bemerkt, dass die Kundschaft in Nollingen entspannter sei, sagt Di Feo.