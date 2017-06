Rheinfelden Autotür bringt Radfahrer zu Fall - 38-jähriger Mann schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend in der Friedrichstraße wurde ein 38-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Der Mann befuhr gegen 23.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Friedrichstraße in Richtung Westen. Ein 20-jähriger Mann, der gerade sein Auto am rechten Fahrbahnrand abgestellt hatte, öffnete beim Aussteigen unachtsam die Fahrertür.Hierbei stieß er den von hinten vorbeifahrenden Radfahrer um, der etwa drei Meter durch die Luft flog und anschließend auf die Straße stürzte. Bei dem Sturz erlitt der 38-jährige Radler, der keinen Schutzhelm trug, schwere Verletzungen.Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um ihn und brachten ihn anschließend in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme musste die Friedrichstraße vollständig gesperrt werden.