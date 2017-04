Rheinfelden Autoscheibe eingeworfen und Rucksack gestohlen

Die Polizei bittet um Zeugen zu einem Autoaufbruch, der sich am Samstagnachmittag beim Wasserkraftwerk Rheinfelden ereignet hat.

Am Samstagnachmittag, zwischen 17.20 und 18.35 Uhr, wurde an einem in der Unteren Kanalstraße auf Höhe des Wasserkraftwerks geparkten grauen VW Golf Sportsvan die Scheibe der Beifahrertüre eingeworfen und ein auf der Rückbank abgestellter Rucksack gestohlen.Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen (07623/74040).