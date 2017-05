Rheinfelden Autohaus Asag in Rheinfelden steht vor Besitzerwechsel

Ab dem 1. Juli wird das Autohaus Asag einen neuen Besitzer haben und dann "die Autowelt" heißen. Der Betrieb soll aber weiterhin als Vertragspartner von VW und Skoda dienen.

Rheinfelden (ibö) Das in Basel beheimatete Unternehmen Asag tritt am Standort Rheinfelden den Rückzug an, weil Aufwand und Ertrag im Grenzlandgeschäft nicht im Einklang stehen. Die Standorte in Binzen und Lörrach bleiben erhalten, heißt es auf Nachfrage im Betrieb. Am 1. Juli werden Autohaus und Werkstatt mit rund 20 Mitarbeitern in Rheinfelden den Besitzer wechseln. Als neuer Eigentümer übernimmt Hüseyin Zan, teilt der Geschäftsleiter des Autoparks Grendelmatt, Timur Demir mit. Der neue Betrieb, der weiterhin als Vertragspartner von VW und Skoda fungieren soll, wird dann unter dem Namen „die Autowelt“ firmieren.