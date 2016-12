Rheinfelden Autobahn-Fußgänger gerät in Kontrolle: Festnahme mit fünf Haftbefehlen

Autobahn-Fußgänger gerät in Kontrolle: Festnahme mit fünf Haftbefehlen

Einen Fußgänger auf der Autobahn stellt die Bundepolizei immer wieder mal fest. Doch einen Fußgänger, der gleich mit fünf Haftbefehlen gesucht wird, befand sich bisher noch nicht darunter.

Am Mittwochnachmittag kontrollierte die Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Rheinfelden den Einreiseverkehr, als sie plötzlich einen Mann bemerkte, der auf der Ausreisespur zu Fuß auf den Weg gen Schweiz marschierte.Die Bundespolizisten kontrollierten den Mann und stellten fest, dass es sich um einen 29-jährigen türkischen Staatsbürger handelt, der von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht wurde.Er wurde zu fünf Monaten Haft verurteilt, weil er eine Gefährdung des Straßenverkehrs begangen hatte. Zudem wurde er weitere vier Mal verurteilt, weil er ohne Fahrerlaubnis ein Fahrzeug geführt hat. Hieraus kommen weitere 12 Monate Freiheitsentzug zusammen.Die Bundespolizei lieferte den 29-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt ein.