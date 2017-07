Rheinfelden Auto wird in Eichsel gestohlen und in Karsau in Brand gesetzt

Auto wird in Eichsel gestohlen und in Karsau in Brand gesetzt

Am Sonntagmorgen um 4.13 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Fahrzeugbrand "Am Kalkhofen", Höhe Kieswerk in Rheinfelden-Karsau, gemeldet.

Der Suzuki Ignis war komplett in Flammen und musste durch die Feuerwehr Rheinfelden gelöscht werden, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt.Durch Ermittlungen beim Fahrzeughalter stellte sich heraus, dass der Pkw in einem Holzschuppen an seiner Wohnanschrift in Eichsel durch unbekannte Täter entwendet wurde. Der Fahrzeughalter hatte den Schlüssel im Zündschloss gelassen.Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung beschlagnahmt. Der Sachschaden am Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt. Ein Verkehrsunfall kann ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit.Weitere Ermittlungen führt der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen.Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07761/934-500.