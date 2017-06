Rheinfelden Auto kollidiert mit Motorrad - zwei Verletzte

Bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Kreuzung Goethe-/Eichamtstraße wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 15.40 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem BMW die Maurice-Sadorge-Straße und wollte die Goethestraße geradeaus in die Eichamtstraße überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Motorradfahrers und stieß mit ihm zusammen.Der 30-jährige Kradfahrer sowie seine 25-jährige Sozia zogen sich Verletzungen nicht bekannten Ausmaßes zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro.