Rheinfelden Auszeichnung für die IG Schwedenstraße

Gute Nachrichten beim multikulturellen Spielplatzfest der IG Schwedenstraße: Der Nachhaltigkeitspreis ist mit 1000 Euro dotiert.

Jede Menge Spiel und Spaß, riesengroßes Wetterglück und zum Auftakt eine große Überraschung: Das waren am Sonntag die Zutaten für ein gelungenes multikulturelles Spielplatzfest in der Schwedenstraße. Mit dem Fest wurde auch das Rheinfelder Kinderferienprogramm eröffnet. Die top-aktuelle gute Nachricht übermittelte Cornelia Rösner, Leiterin des Amtes für Familie, Jugend und Senioren. Zur Vorgeschichte: Das Programm Soziale Stadt Oberrheinfelden wurde im Jahre 2006 als erster badischer Träger mit dem Herzogin-Marie-Preis ausgezeichnet. Unter dem Motto „Der Jugend eine Zukunft geben“ will dieser Preis neue Ansätze der vorbeugenden Jugendhilfe fördern. Zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Stiftung vor wenigen Tagen am Bodensee, waren viele Preisträger eingeladen, auch die Delegation aus Rheinfelden. Dabei, so berichtete Rösner sichtlich stolz, seien die IG Spielplatz Schwedenstraße und das Quartiersmanagement Oberrheinfelden erneut bedacht worden mit einem Nachhaltigkeitspreis in Höhe von 1000 Euro. Mit großem Applaus würdigten die Spielplatzgäste diese, so Rösner, „tolle Leistung“.

Bereits zum 13.

Mal luden die IG Spielplatz Schwedenstraße gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Oberrheinfelden des SAK und dem Jugendreferat zu dem Fest ein, bei dem es zur Eröffnung zwei weitere Geschenke gab, die ebenso das vielfältige Engagement im Rahmen der sozialen Stadt Oberrheinfelden würdigten: Bürgermeisterin Diana Stöcker überreichte im Namen der Stadt ein elektrisches Rührgerät für die Küche im Jugendhaus Pfiffikus verbunden mit einem großen Dankeschön an alle Helfer der verschiedensten Vereine, Organisationen und Einrichtungen aus Rheinfelden, die „das wunderbare Fest seit vielen Wochen vorbereiten, aufbauen und durchführen".

Hans Birkel und Evelyn Raffler vom Bewohnerbeirat hatten den Schülern der 6. Klassen der Schillerschule für ihr fleißiges Aufräumen auf dem Spielplatz und in Oberrheinfelden einen Scheck über 500 Euro mitgebracht, gesponsert von der Alu Rheinfelden. Auch Evelyn Raffler lobte den unermüdlichen Einsatz, mit dem sich so viele Menschen hier einbringen. „Mit dem Spielplatzfest möchten wir erreichen, dass der Stadtteil positiv bekannt wird sowie Kindern und Jugendlichen „lukrative und coole“ Freizeitangebote aufzeigen. Es gebe aber, so Raffler, auch noch „verkehrstechnische Ziele“ für die Sicherheit der Kinder, sei es auf dem Weg zur Schule oder zum Kiga, zum Beispiel durch Geschwindigkeitsmessungen oder Zebratreifen. Für eine schwungvolle Einstimmung auf den kurzweiligen Nachmittag sorgte die Band des St. Josefshauses. Während die ersten Erwachsenen bereits das kulinarische Angebot genießen wollten, bevölkerte die jungen Gäste munter lärmend das große Gelände, wo Kreativangebote, Rollenrutsche, Torwandschießen oder Kinderschminken und vieles mehr auf sie warteten. Durch das Nachmittags-Bühnenprogramm mit Musik, Theater und Tanz führte Clown Pat.