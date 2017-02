Rheinfelden Auszeichnung für Leuchtfeuerprojekt der Schillerschule Rheinfelden

Das Projekt „Leuchtfeuer“ der Schillerschule Rheinfelden wird vom Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) mit dem Qualitätssiegel „Projekt Nachhaltigkeit 2017“ ausgezeichnet.

„Als Parlamentarische Umweltstaatssekretärin freut es mich ganz besonders, dass mit „Leuchtfeuer“ ein innovatives Projekt aus unserer Region ausgezeichnet wird und gratuliere der Schillerschule Rheinfelden mit den beteiligten Schülerinnen und Schüler und ihren Lehrkräften ganz herzlich“, so die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter.

Mit „Leuchtfeuer“ ist es gelungen, Schüler für Umweltfragen zu sensibilisieren. Das Projekt, das unter Lehrer Gerold Limberger an der Schillerschule eingerichtet worden war, zeichnet sich durch Vielschichtigkeit aus und macht sich zum Ziel, nachhaltigen Konsum zu fördern, die Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern und thematisiert die Bekämpfung des Klimawandels und seine Auswirkungen.

Schüler der Schillerschule hatten im Juni vergangenen Jahres das Projekt Schwarzelühr-Sutter im Rahmen der „Woche der Umwelt“ in Berlin vorgestellt. „Leuchtfeuer“ befindet sich über zehn Jahre in einem stetigen Weiterentwicklungs-Prozess. Im Gesamtprojekt der Klassen 5 bis 10 erleben die Kinder an der Schule und mit Kooperationspartnern eine Sensibilisierung in Umweltfragen und globalem Denken. Die Zusammenarbeit mit anderen Schulen wird durchgängig gesucht. Es entstanden mehrere Aktionen, die alle für Aufsehen gesorgt haben, unter anderen die „LernEnergieTage“, an denen 2015 etwa 500 Schüler verschiedener Schulen unter der Anleitung von 70 Lotsen an 34 Stationen in Rheinfelden zusammenarbeiteten. Aus „Hallo Pfiffikus“ ist ein solches Projekt. Lotsen der Schule arbeiten mit eigenem Programm vier Stunden mit Grundschülern fremder Schulen. Auch entwickelte man einen eigenen Umweltparcours.