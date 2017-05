Rheinfelden Ausstellung zu 750 Jahre Nordschwaben im Dinkelbergmuseum

Der Rheinfelder Ortsteil Nordschwaben feiert sein 750-jähriges Bestehen mit einer sehenswerten Ausstellung im Dinkelbergmuseum Minseln.

„Tauchen Sie ein in dieses wunderbare Nordschwaben“, forderte der Oberbürgermeisters bei der Ausstellungseröffnung „750 Jahre Nordschwaben“ im Dinkelbergmuseum der Nachbargemeinde Minseln auf. Klaus Eberhardt erinnerte daran, dass für die „Kanäler“ vor 43 Jahren durch die Eingemeindung Nordschwabens eine wichtige Entscheidung gefallen ist. „Das war eine gute Entscheidung, wir als Rheinfelder freuen uns über Nordschwaben. Zusamme läbe, zusamme fiire, kann man gut erkennen auf den Fotos, die hier ausgestellt sind“, sagte das Stadtoberhaupt.

Ortsvorsteherin Rita Rübsam und ihre Helferschar haben mit Herzblut eine wunderschöne Sonderausstellung zusammengestellt. Rita Rübsam ist überzeugt: „Hier im Dinkelbergmuseum hat die Ausstellung den Charme, der perfekt für Nordschwaben und Minseln passt.“ Ihre Minselner Kollegin und Vorsitzende des Fördervereins Dinkelbergmuseum, Eveline Klein, hielt am Sonntagnachmittag zwar keinen Geschichtsvortrag, sie hatte aber Wissenswertes zur Ausstellung parat. Eveline Klein weiß, dass es auch schon früher viele Verbindungspunkte zwischen Minseln und Nordschwaben gab und aus diesem Grunde die Jubiläumsausstellung hervorragend nach Minseln passe. Viele Bilder „damals und heute“ machen die Ausstellung aus, aber es sind auch die historischen Gegenstände, welche für Spannung sorgen.

1775 noch Vorderösterreichisch

Da sind zum Beispiel die geometrischen Pläne aus den Jahren 1775 und 1812. Nordschwaben gehörte 1775, ebenso wie Minseln, zu Vorderösterreich, während die angrenzenden Dörfer Wiechs und Dossenbach zur Markgrafschaft Baden gehörten. 1812 gab es dann die Staatsgrenze nicht mehr, da gehörte das Dinkelbergdorf zu Baden. Auf den von Hand gefertigten Plänen ist deutlich zu erkennen, dass die gesamte Anbaufläche Nordschwabens in drei Abteilungen, in sogenannte Zelge, eingeteilt war.

Beim Thema „Schule“ verdeutlichte Klein, dass Kaiserin Maria Theresia die Schulpflicht eingeführt hat und die Nordschwabener ganz folgsam waren, denn ab 1780 wurde auch hier unterrichtet. 13 Jahre später folgte der Bau eines eigenen Schulhauses. Beim Ausstellungspunkt Kirche lässt sich ein wunderbarer Bogen zwischen Nordschwaben und Minseln schlagen. So stehen Mauritiuskapelle in Nordschwaben und die Kirche Minseln jeweils ein wenig abseits vom Dorf – warum, weiß man in beiden Gemeinden nicht genau. Abgesehen davon, dass der Stuckateur Hannevogel im Jahre 1770 den Altar in der Mauritiuskapelle und die Kanzel in der Minselner Kirche hergestellt hat, gibt es kirchlich gesehen auch noch eine weitere Verbindung der beiden Dörfer. So hat im Jahre 1910 Schreinermeister Klemens Moser aus Minseln, den Altar in Nordschwaben repariert. Ein einfaches Holzbrett ist Teil der Jubiläumsausstellung, und, so Eveline Klein: „Ich finde es kolossal, dass ihr in Nordschwaben dieses Brett so schön aufbewahrt habt.“ Die Ausstellung „750 Jahre Nordschwaben“ ist spannend und sehenswert.

der Ausstellung sind an den Sonntagen 21. Mai, 4.und 18. Juni, 2. und 16. Juli, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr im Dinkelbergmuseum in Minseln.