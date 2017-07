Rheinfelden Ausstellung über Heimkinder zeigt traurige Kindheit in Schloss Beuggen

Ausstellung über Heimkinder zeigt traurige Kindheit in Schloss Beuggen

Eine Ausstellung im neuen Schauraum der Tourist-Info Rheinfelden erinnert an die Zeit, als das Schloss Beuggen ein Kinderheim war. Zwei Zeitzeugen berichten über ihre Erfahrungen.

„Kinderheim“ sei doch eigentlich aus zwei positiven Wörtern zusammengesetzt, sagte der Rheinfelder Hobbyhistoriker Jost Baier in seiner Begrüßung zum Vortrag mit Zeitzeugen im Rahmen der Ausstellung „Verwahrlost und gefährdet?“ im neuen Schauraum der Tourist-Info Rheinfelden. Im Publikum saßen zahlreiche ehemalige Bewohner des Evangelischen Kinderheims in Schloss Beuggen, die es besser wussten.

Ullrich Schubert und Lothar Neff waren die zwei Zeitzeugen, die Ende der fünfziger beziehungsweise Anfang der sechziger Jahre im Kinderheim in Schloss Beuggen lebten, das bis 1980 existierte. Übereinstimmend erzählten die beiden, dass sie wohl Prügelstrafe und Demütigungen erfahren hätten, aber keine Quälereien und Missbrauch. Jost Baier, viele Jahre lang versierter historischer Führer auf Schloss Beuggen, hatte die Erfahrung gemacht, dass sich traumatisierte Heimkinder oft eine andere Realität schüfen, „wie einen Kokon um sich herum“.

Neff erinnerte daran, dass es vielfältige Gründe für Kinder gab, in ein Heim zu kommen: „Die Eltern sterben, lassen sich scheiden oder heiraten neu; die Kinder haben körperliche Behinderungen oder sind verhaltensauffällig.“ Dann habe es noch Jugendämter und Richter gegeben, die aufgrund ihrer eigenen Prognose das Kinderheim angeordnet hätten, sowie Eltern, die sich eine fromme Erziehung wünschten. Er selbst sei von seiner alleinerziehenden Mutter von seinem Wohnort Karlsruhe nach Beuggen gebracht worden.

Kein Anspruch auf Entschädigung

Schuberts Familie war in den Kriegswirren aus der Tschechoslowakei über Österreich nach Weil am Rhein gekommen: „Nach neun Schulwechseln entwickelte ich mich zum Schulschwänzer.“ Sofort sei das Jugendamt bei seinen Eltern vorstelliggeworden. Aber Schubert hatte wie Neff keinen Anspruch auf Entschädigung aus dem Fonds Heimerziehung von Bund, Ländern und Kirchen, der 2014 auslief, weil beide nicht von Behörden ins Kinderheim gezwungen wurden: „Meine Eltern hätten mich jederzeit abholen können.“ Besuche und Pakete der Angehörigen, sagen beide, seien von der Heimleitung auf Schloss Beuggen nicht gerne gesehen worden; Post sei zensiert worden.

Jost beschrieb den Alltag im Kinderheim als streng reguliert, „ohne Raum für Kreativität“. Neff bestätigte: „Wir durften außer unseren Kleidern nichts besitzen.“ Jeden Freitag sei Badetag gewesen: „Die Wanne wurde mit Wasser und Salmiakgeist geputzt.“ Selbst die Kleidung war streng reguliert: „Nur am Sonntag wurde die Sonntagskleidung ‚herausgeschlossen‘, wie es hieß.“ Gute Erinnerungen hat Neff allerdings an die Sommerferienwoche im Hotzenwald und die Weihnachtszeit.

Kritik am neuen Schlossbesitzer

Natürlich hätte Baier auch gerne vor Ort eine Führung über das Thema gemacht; doch sein Ansinnen sei von den Verantwortlichen in Schloss Beuggen abgeblockt worden. „Herr Flender und Herr Herzog kommen aber langsam dahinter, was sie an geschichtlich Wertvollem um sich herum haben“, meinte Baier. Immer öfter stellten Gäste im Restaurant und Hotel Fragen nach den Namen, Bedeutungen oder früheren Nutzungen der Schlossgebäude und -räume.

Vom Landesarchiv Baden-Württemberg war Nora Wohlfarth gekommen und berichtete über ihre Erfahrungen bei der Zusammenstellung der Ausstellung. Neff appellierte an den Freundeskreis Schloss Beuggen, sich nicht aus Frust aufzulösen, sondern sich weiterhin der Pflege der Geschichte des Ortes zu widmen. Außerdem müsse er die Stadt Rheinfelden „an beiden Ohren zupfen“, dass sie sich nicht mehr um Schloss Beuggen bemüht habe: „Sie können mir nicht erzählen, dass sie es für diesen Preis nicht auch hätten kaufen können.“ Bürgermeisterin Diana Stöcker ermunterte die Anwesenden, wie Neff und Schubert ihre Erinnerungen aufzuschreiben und ein Buch daraus zu machen.

Die Ausstellung

Die Wanderausstellung des Landesarchivs „Verwahrlost und gefährdet? Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949–1975“ ist noch bis zum 5. August im Schauraum der Tourist-Info zu sehen. Die Ausstellung wird in Rheinfelden exklusiv mit Bildern aus dem Evangelischen Kinderheim in Schloss Beuggen von 1820 bis 1980 ergänzt. Öffnungszeiten gemäß Tourist-Info.

Weitere Infos unter der Internetadresse www.heimerziehungs-bw.de