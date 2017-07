Rheinfelden Ausstellung im Rathausfoyer zeigt die Gesichter von Flüchtlingen

Interview mit Sigrid Blümel und Jörg Hinderer über die aktuelle Ausstellung „Schau mich an – Gesichter einer Flucht“ im Rathausfoyer.

Was erwartet die Besucher der Wanderausstellung?

Sigrid Blümel: Die Ausstellung zeigt Menschen aus Haltern am See, die in irgendeiner Form geflohen sind, nicht nur aus den momentanen Krisengebieten, sondern auch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, auch aus der DDR Geflohene, und deren Biografien. Wir wollten die Vielfalt zeigen. Es gibt nicht den Flüchtling, sondern viele geflohene Menschen. Hinter jedem Gesicht steckt eine Geschichte.

Jörg Hinderer: Es sind Lebensgeschichten und Fluchtgeschichten. Die Träume, Visionen von Flüchtlingen, wie sie sich ihr Leben wünschen. Das Schöne ist, dass man auch mit wenig Zeit in die Ausstellung kommen kann, um zwei oder drei Biografien anzuschauen.

Sigrid Blümel: Es zeigt auch, wie man ihnen in Deutschland begegnet ist und die Erfahrungen, die sie hier gemacht haben.

Wie sind Sie auf die Ausstellung aufmerksam geworden?

Sigrid Blümel: Ich bin mit Gerburgis Sommer befreundet, die die Gesamtidee zu der Ausstellung hatte. Leider konnte sie nicht nach Rheinfelden kommen.

JörgHinderer: Gerburgis Sommer hat früher in Minseln gewohnt, so kam der Kontakt überhaupt zustande.

Sigrid Blümel: Ja, sie war meine Nachbarin. Seit zehn Jahren wohnt sie jetzt in Haltern am See. Ich finde faszinierend, dass die Ausstellung im Landkreis bereits in Lörrach und Schopfheim zu sehen war und nun auch in Rheinfelden gezeigt wird. Ich kam erst als Patin der Ausstellung ins Spiel, als die Ausstellung bereits angefordert war und ich an Sommers Stelle über die Entstehungsgeschichte erzählte.

Was möchte Sie mit der Ausstellung erreichen?

Jörg Hinderer: Dass die Menschen, die zu uns nach Deutschland geflohen sind, ein Gesicht bekommen. Eine einzelne Lebensgeschichte ergreift einen mehr, da wird der Mensch sichtbar und das weitab von allen Zahlen, die sich ohnehin immer ändern. Es wird sehr menschlich.

Sigrid Blümel: Die Flüchtlingszahlen bekommen dadurch ein Gesicht. Hier im Rathaus stehen alle 20 Banner mit den Biographien eng beieinander, sie füllen diesen Raum als seien diese Menschen selbst da.

Jörg Hinderer: Und es geschieht etwas, was sonst nur verstohlen geschieht. Die Gesichter schauen einen an und jeder Besucher darf sie auch anschauen. Sie fordern dazu auf, während man sonst schüchtern ist und sich nicht traut, einen Fremden anzugucken.

Sigrid Blümel: In den Texten werden Fragen beantwortet, auch von traumatisierte Menschen. Fragen, die man sonst vielleicht nicht stellen würde.

Wie ist die bisherige Resonanz auf die Ausstellung?

Jörg Hinderer: Die, die sich darauf einlassen, fühlen sich sehr angesprochen, bis dahin, dass bei ihnen so etwas wie ein Zwiegespräch ausgelöst wird. Das findet man exemplarisch im Gästebuch, da hat beispielsweise eine Besucherin ein fiktives Zwiegespräch mit einem der Flüchtlinge, Nur aus Tadschikistan, niedergeschrieben. Den Text haben wir an Nur weitergeleitet und jetzt besteht beiderseits der Wunsch, sich kennenzulernen.

Sigrid Blümel: Andernorts hatten sich Jugendliche einzelne der geflüchteten Menschen aus der Ausstellung heraus gegriffen und ein Theaterstück daraus gemacht. Einer der Jugendlichen stand mal vor einem Plakat und meinte: Das bin ich. Das war die Rolle, die er übernommen hatte, aber er hat sich total damit identifiziert.

Sind die Biografien typisch, so wie sie Ihnen in der Flüchtlingsarbeit begegnen?

Jörg Hinderer: Sie wären genauso hier in Rheinfelden denkbar, mit einem anderen Namen und einem anderen Gesicht. Man hätte auch Menschen aus Rheinfelden nehmen können.

Sigrid Blümel: In Lörrach hat ein junger Mann erzählt, dass eine Biografie parallel zu seiner sei. Und eine ältere Frau meinte, dass auf einem Banner genau ihre Geschichte der Flucht aus Oberschlesien stünde. Die Menschen sehen Parallelen darin.

