Rheinfelden Ausbildungsbörse in Rheinfelder Gertrud-Luckner-Realschule gut besucht

Regionale Unternehmen wie Evonik oder Umicore gaben Schülern wertvolle Einblicke ins Berufsleben. Auch die Stadtverwaltung Rheinfelden warb für Ausbildungsgänge.

Rheinfelden – Auf der Ausbildungsbörse BeBit finden wichtige Erstkontakte für Unternehmen und Schüler statt. Im Campusgebäude brummt es kräftig, und dabei kommt eine richtige Messeatmosphäre auf. Auf der Ausbildungsbörse herrscht ein geschäftiges Treiben zwischen den Infoständen der beteiligten 35 Unternehmen, Einrichtungen und Schulen. Zahlreiche Schüler drängeln sich durch die Mensa der Gertrud-Luckner-Realschule, auf der Bühne, im Vorraum und in den Räumen des oberen Stockwerks. Das komplette Campusgebäude wird genutzt. In den Jahren zuvor waren die Aussteller auf Klassenzimmer der Realschule verteilt worden.

Die siebte BeBit wirkt durch ihren neuen Aufbau mehr wie eine Messe. „Als Schulleiterin freut es mich, dass die Schulabgänger recht gute Chance haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen“, so Rektorin Birgit Barth. „Es reicht aber nicht nur, einen Platz zu bekommen, es muss auch der passende sein.“ Bei der Eröffnung forderte sie die Schüler auf, die BeBit nicht als Pflichtveranstaltung, sondern als Angebot zu betrachten.

Die Schülersprecher Joliene Bossert und Dreni Hajridinaj (beide zehnte Klasse) berichteten auf der Bühne kurz von ihren Erfahrungen mit der Ausbildungsbörse vor zwei Jahren. „Die BeBit hat uns sehr geholfen“, schloss Hajridinaj. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt blieb es überlassen, die Messe offiziell zu eröffnen. „Ich bin schier beeindruckt von der Größe“, so Eberhardt. „Die BeBit macht deutlich, was für ein großes Angebot die Region bietet.“ 240 Acht- und Neuntklässler der Realschule machten eine zum Unterricht gehörige BeBit-Rallye, aber auch Realschüler aus der siebten und zehnten Klassenstufe waren an den Ständen anzutreffen.

Achtklässler Alexander Meier wurde von seinen Eltern Anita und Stephan begleitet. Die Ausbildung soll in Richtung Chemie oder Elektrotechnik gehen, sagt der Schüler. Zusammen mit den Eltern hat er schon ein paar Stände besucht. „Ich bin überrascht, dass sich so viele Firmen präsentieren“, so der Vater.

Am Stand von Energiedienst konnten sich die Schüler gleich über fünf Ausbildungs- und drei Studiengänge informieren. Ausbildungsverträge kämen hier nicht zustande, aber Praktika könnten anberaumt werden und daraus entstünden dann Ausbildungsverträge, so Stephan Kuhny, Leiter der Technischen Ausbildung bei ED in Rheinfelden. „Die Quote ist relativ gut. Wenn es ihnen im Praktikum gefällt, machen viele auch eine Lehre.“

Auch Stadtverwaltung stellt sich vor

Am Stand der Evonik erzählt Thomas Pietrek, Teamleiter Aus- und Weiterbildung: „Weil wir hier am Standort sind, ist die BeBit praktisch ein Heimspiel für uns. Wir bekommen unsere Auszubildenden noch, aber der Aufwand ist höher.“ Vier Azubis unterstützen ihn am Stand, alle sind ehemalige Schüler der Realschule. „In der Schule hab ich zwei Praktika gemacht und mich auch auf der BeBit informiert. Bei der Evonik hatte ich am World‘s Day reingeschnuppert“, erinnert sich die Auszubildende Seline Zölitz.

Im oberen Stockwerk wirbt auch die Stadtverwaltung für ihre Ausbildungsgänge. „Die BeBit ist wichtig für uns, weil wir ein Interesse daran haben, Auszubildende aus der Stadt oder Region zu gewinnen“, erklärt Personalabteilungsleiter Jörg Höferlin. Er führt aus, dass bei der Messe oft Anfragen für Praktika kämen, und er auch schon in Vorstellungsgesprächen gehört habe, dass die Schüler durch die BeBit auf die Verwaltung aufmerksam wurden.

Bei den Schülern kommt die BeBit als Angebot auch gut an. Realschüler Maximilian Sailer erzählt beim Ausfüllen seines Rallye-Zettels, dass er schon ein Praktikum als Chemielaborant gemacht hat und bei der Ausbildungsbörse schauen wolle, wie der Beruf bei anderen Unternehmen inhaltlich ausschaut. Mit den Gesprächen ist er zufrieden. Zur Eröffnung der Messe spielten auf der Bühne in der Mensa die gemischten Bläserklassen 6b und 6d, und Zehntklässlerin Laura Bivolcevic sang eine Ballade.