Rheinfelden Ausbildung erfolgreich abgeschlossen: Evonik feiert 38 Auslerner

38 junge Frauen und Männer erhielten im Rahmen einer feierlichen Zeremonie ihre Abschlusszeugnisse.

Nach dreieinhalb Jahren Schule, Betriebspraxis und zahlreichen Prüfungen feierten 38 junge Frauen und Männer den Abschluss ihrer Ausbildung bei Evonik. „Wir sind stolz auf die fachliche und menschliche Entwicklung, die Sie in den letzten Jahren bei uns gemacht haben“, lobte Klaus Lebherz, Leiter der Ausbildung Süd, bei der Abschlussfeier.

„Viele von Ihnen haben nicht nur die Abschlussprüfung vor der Industrie und Handelskammer Hochrhein-Bodensee mit Bravour bestanden, sondern sich auch noch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Werkfeuerwehr oder bei öffentlichen Veranstaltungen des Standorts durch überdurchschnittliche Leistungen hervorgetan“, hob Lebherz weiter hervor.

Besonders geehrt wurde Jahrgangsbeste Daniel Lemmens, der seine Ausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik mit der Note 1,3 abschloss.

Zusätzlich zu den Auslernern in den Berufen Industriemechaniker, Chemielaborant, Bürokauffrau, Elektroniker und Chemikant werden im Herbst auch noch vier Studierende der Fachrichtungen Elektrotechnik und Wirtschaftsinformatik ihr Studium an der DHBW in Lörrach abschließen.