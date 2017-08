Rheinfelden Aus für Traditionsgasthaus: Wilder Mann in Nieder-Eichsel schließt 2018

Der Wilde Mann in Nieder-Eichsel schließt zum 1. Januar 2018 seinen Betrieb. Der Stammtisch bedauert die Entscheidung der Betreiber.

Das traditionsreiche Dorfgasthaus Wilder Mann schließt zum 1. Januar 2018. „Wir müssen nicht aufhören, wir wollen es aus persönlichen Gründen“, sagt Stefanie Clémentz, Tochter von Inhaberin Elfriede Weber, und verrät: „Nach guten Überlegungen sehen wir den Zeitpunkt gekommen, unser Gasthaus zu schließen, allzumal keines meiner Kinder in unsere Fußstapfen treten will.“

Das Gasthaus zu verpachten kommt für die Familie nicht in Frage: Das Gebäude, insbesondere die Gaststube, verfügt zwar über Flair, ist aber in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere beim Brandschutz. Noch Ende des vergangenen Jahres waren ein Abriss oder ein möglicher Neubau im Gespräch. Doch das, so Stefanie Clémenz, wäre mit hohen Investitionen verbunden gewesen.

Die Familie hat das Thema abgewogen: Der 18-jährige Sohn hat jetzt, mit dem Abitur in der Tasche, einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen, die 15-jährige Tochter hat ebenfalls andere Berufspläne. Henry und Louis sind im Kindergartenalter, und Stefanie Clémenz will in naher Zukunft einfach mal nur „Mutter“ sein und sich den beiden Nachzüglern widmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Chefin Elfriede Weber mit 68 Jahren den wohlverdienten Ruhestand antreten möchte. Tochter Stefanie Clémentz, die es von Kindheit an in den Gastronomiebetrieb ihrer inzwischen verstorbenen Großeltern Olga und Adolf Weber zog, hat das Wirten mit Herzblut betrieben. Lächelnd und ein wenig wehmütig blickt sie zurück: „Als junges Schulmädel hab ich schon im Service mitgeholfen, ich bin quasi in der Gaststube groß geworden. Meinen ersten eigenen Urlaub habe ich mir durchs Bedienen zusammengespart“, erinnert sie sich.

Nach der mittleren Reife absolvierte die heute 42 Jahre alte Stefanie eine Ausbildung zur Köchin im „Kranz“ in Lörrach-Stetten. Dann kehrte sie in den Familienbetrieb zurück und übernahm die Küche. Es ist ihre Wirkungsstätte, sie bietet gutbürgerliche deutsche Kost – ihr Cordon Bleu mit Pommes genießt weit über Eichsel hinaus einen Ruf.

Der Wilde Mann in Nieder-Eichsel gehört noch zu jener Generation Gasthaus, wo der Stammtisch aktiv gelebt wird. Schon jetzt bedauert diese treue Gruppe von Männern und Frauen, die sich spontan abends unter der Woche und traditionell am Sonntagnachmittag am großen Tisch trifft, das bevorstehende Ende. Personalprobleme gab es nie im Wilden Mann. Dazu sagt Elfriede Weber: „Wir haben zuverlässige, sehr gute und flexible Mitarbeiterinnen. Derzeit sind es mit meiner Tochter Stefanie zwei Vollzeit- und zehn Teilzeitkräfte.“ Ab nächsten Montag macht der Wilde Mann bis zum 31. August Betriebsferien. Danach geht es wie gewohnt weiter mit der Gastronomie, bevor dann am 31. Dezember eine Ära zu Ende geht.

Die Bitte der Familie Weber Clémentz: Gutscheine müssen bis Ende November dieses Jahres eingelöst werden.