Rheinfelden Auflösung nach 152 Jahren: Leseverein Riedmatt schlägt sein letztes Kapitel auf

Kein Mitglied erklärt sich bereit, die vakanten Vorstandsposten beim ältesten Verein der Stadt Rheinfelden zu übernehmen. Nun wird er aufgelöst.

1865 gegründet, 2017 aufgelöst: So wird es bald in den Geschichtsbüchern stehen, denn seit der Hauptversammlung am vergangenen Sonntag ist der Leseverein Riedmatt quasi Geschichte. Niemand erklärte sich bereit, einen vakanten Posten im Vorstand zu übernehmen. Der bisherige Vorstand muss die Geschäfte kommissarisch weiterführen und die Auflösung des Vereins beantragen.

Nach 29 Jahren im Amt als Vorsitzende kandidierte Angelika Rutner nicht mehr. Es sei ihr nicht gelungen, junge und motivierte Mitglieder zu gewinnen. „Das wird, so sehe ich das, auch nicht besser sein, wenn ich nochmals für weitere drei Jahre zur Verfügung stehen würde.“ Die Teilnahme an den Veranstaltungen werde immer weniger, da es den Mitgliedern aus altersbedingten und gesundheitlichen Gründen zu beschwerlich sei. Der Tätigkeitsbericht zum abgelaufenen Vereinsjahr umfasst Buchbesprechungen, Spieleabend oder Lesungen im Vereinszimmer, der Besuch der Scheffel-Ausstellung in Bad Säckingen und die Durchführung der Märchenstunden in der Christian-Heinrich-Zeller-Schule. An vier Nachmittagen vor Weihnachten wird den Grundschulkindern eine Geschichte vorgelesen und eine passende Bastelarbeit angeboten, insgesamt nahmen 130 Kinder das Angebot wahr. „Dieses Angebot hat aber nicht dazu geführt, dass sich die Eltern für die Arbeit im Verein interessieren würden“, meinte die Vorsitzende resigniert.

Rutner betonte die aktive Vereinszugehörigkeit der mittlerweile 90-jährigen Emmi Heider. „Solche Mitglieder bräuchten wir vermehrt.“ Und so blickte Wahlleiter Jürgen Räuber nur in bedrückte Gesichter, als er fragte: „Wer ist bereit, das Amt anzunehmen?“ Es gab keine Vorschläge für den Vorsitzenden, den Stellvertreter, den Schriftführer und zwei Beisitzer. Kassiererin Brigitte Mahler ließ sich noch einmal auf drei Jahre wählen, auch die Kassenprüfer Günter Neumann und Emmi Heider wurden wieder gewählt. Die Sitzung wurde zur Beratung unterbrochen, denn die Vereinsvorschriften müssen eingehalten werden. Jürgen Räuber erklärte, dass der bisherige Vorstand kommissarisch weiter machen muss. Um den Verein auflösen zu können, muss die Satzung geändert werden und die Auflösung muss Tagesordnungspunkt einer fristgerecht einberufenen Versammlung sein. Rektor Klaus Weber bedauerte die Entscheidung sehr, doch er sah den Realismus. „Heute binden sich immer weniger Menschen an einen Verein, deshalb ist diese Entscheidung nachvollziehbar. Wenn Perspektiven fehlen, wird man müde und frustriert.“

Der 1865 gegründete Verein umfasst noch 67 Mitglieder. Für das Jahr 2017 wurde kein Jahresprogramm erstellt. Im Kassenbuch, in dem seit 1943 alle Ausgaben und Einnahmen des Vereins säuberlich verzeichnet sind, ist die letzte Seite vollgeschrieben. Fast wie ein Omen wirkt es, dass Kassiererin Brigitte Mahler kein neues mehr gekauft hatte.