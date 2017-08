Rheinfelden/Schwörstadt Auf heftiges Gewitter mit Stromausfällen folgt traumhafter Sonnenuntergang

Der wunderschöne Abendhimmel dürfte gestern viele für das ungemütliche Gewitter entschädigt haben. In Teilen von Rheinfelden und Schwörstadt fiel sogar der Strom aus.

Tief Kolle macht Schwörstadt stromlos

Heftige Gewitter mit starken Sturmböen ließen am frühen Freitagabend Bäume in Freileitungen stürzen und verursachten so Stromausfälle am Hochrhein und auf der Baar, wie der Stromversorger Energiedienst (ED) am Samstagvormittag mitteilt.Der erste Stromausfall ereignete sich laut ED gegen 18.19 Uhr. Betroffen waren Dossenbach, Nordschwaben, Riedmatt und Schwörstadt. Der Bereitschaftsdienst der ED Netze war innerhalb kurzer Zeit vor Ort. Durch Umschaltungen in der Netzleitstelle in Rheinfelden waren die meisten Haushalte nach 34 Minuten wieder am Netz. Die letzte Trafostation war um 21.06 Uhr wieder versorgt.Die Auslöser des heftigen Gewitters machten sich bereits am früheren Nachmittag in Rheinfelden bemerkbar. Kurz vor 16 Uhr verdunkelte sich der Himmel und der erste Regen mit Sturmböen fegte vor der SÜDKURIER-Redaktion über den Friedrichplatz.Unser Wetterexperte Helmut Kohler aus Schwörstadt hat uns nach dem Gewitterabend wieder mit Zahlen beliefert."Nach heftigem Gewitter mit Böen um 100 Stundenkilometers und kurzfristigem Starkniederschlag von neun Litern pro Quadratmeter (l/m²) in nur fünf Minuten - das entsprach einer Niederschlagsrate von 290 Litern pro Quadratmetern in der Stunde - war Schwörstadt eine Stunde stromlos. So konnte ich auch nicht telefonisch erreicht werden", schreibt Kohler.Bei der gesamten Gewittertätigkeit fielen 15,2 l/m² in 30 Minuten. Innerhalb 30 Minuten sank die Temperatur von 30°C auf 21°C. In Rheinfelden fiel innerhalb zehn Minuten 4,5 l/m² und gesamthaft 10,7 l/m².Dafür versöhnte uns ein wunderbarer Abendhimmel für das Unwetter. Dieses Foto hat SÜDKURIER-Redakteurin Juliane Schlichter nach ihrem Feierabend auf einem Parkplatz in Rheinfelden geschossen. Der bunte Himmel spiegelt sich in einer riesigen Pfütze. Die Spiegelung sieht dabei fast schöner aus als der Himmel selbst.Etwa zur gleichen Zeit hat Leserreporter Tilman Fuchs die Brückensensationen in Rheinfelden besucht und den farbenprächtigen Himmel über der Rheinbrücke und dem Haus Salmen mit der Kamera eingefangen.Und auch Tamara Baier hat der Redaktion Bilder aus Minseln nach dem Gewitter geschickt. Vielen Dank an beide Leserreporter dafür.