Rheinfelden Auf Herd vergessene Pfanne führt zu Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr Rheinfelden musste am Samstagmittag zu einem Mehrfamilienhauses in der Werderstraße ausrücken.

Eine auf dem Herd vergessene Pfanne führte am Samstagmittag zum Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Gegen 12.45 Uhr meldeten Anwohner über Notruf, dass in einer Nachbarwohnung eines Mehrfamilienhauses aus der Werderstraße der Rauchmelder ausgelöst habe.Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der akustische Brandmelder in Betrieb. Da niemand auf Klingeln, Klopfen und Rufen die Wohnungstür öffnete, wurde sie durch die Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden geöffnet.Die 62-jährige Wohnungsinhaberin befand sich in der Wohnung und war wohlauf. Als Ursache für den ausgelösten Brandmelder konnte heißes Fett in einer Bratpfanne ausgemacht werden, die auf dem eingeschalteten Herd stand.Die 62-Jährige gab an, dass sie Essen zubereiten wollte, jedoch eingeschlafen sei und den Rauchmelder nicht gehört habe. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Freie und kümmerte sich um sie.Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand keiner.