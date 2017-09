Rheinfelden Auch Ungarisch kann man jetzt an der VHS lernen

Auch Ungarisch kann man jetzt an der VHS lernen

Die Volkshochschule Rheinfelden stellt das Programm für das kommende Halbjahr vor. Sechs weitere Vollzeitstellen verstärken künftig die Einrichtung.

Mit 400 Kursen und 36 Veranstaltungen startet die VHS in gewohntem Umfang ins neue Unterrichtsjahr und vertieft Schwerpunktangebote. Allgemeine Bildung, berufliche Weiterbildung und Unterricht in mittlerweile 15 Sprachen bilden das breit gefächerte Spektrum. Leiterin Gaby Dolabdjian freut sich bei 23.000 Unterrichtseinheiten im Jahr, dass die Einrichtung personell verstärkt mit sechs Vollzeitstellen für zehn Mitarbeiter den Geschäftsbetrieb leisten kann. „Wir gehen positiv gestimmt an den Start“, betonte sie bei der Programmvorstellung.

Weil sie die Erfahrung macht, dass „Europa so wichtig für alle“ ist, bleibt das Thema Programm als roter Faden. Die Kartenumfrage im vergangenen Jahr: „Wenn ich an Europa denke … dann“ hat mehrere hundert Antworten gebracht, die meisten motivierend, etwa 20 Prozent kritische, aber nur eine ablehnende. Eindrucksvolle Aussagen sind ins neue Heft aufgenommen und geben einen Querschnittseindruck. Außerdem werden sie im VHS-Haus zum Semesterstart zur Begrüßung den Teilnehmern gezeigt.

Schwerpunktthema Europa

Mit dem Thema Europa verbinden sich drei Ausstellungen, eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl und ein Vortrag über Rechtspopulismus in der Schweiz. Island im Winter, eine Alpenüberquerung mit dem E-Bike oder die unbekannte Schöne Montenegro tragen zur Abrundung des Europa-Thema bei. Fortsetzung folgt, heißt es auch für das grenzüberschreitende Repair Café mit der Schwesterstadt, Sprachencafés, Tanzangebote und Kulinarisches aus Europa. Durch das städtische Kulturheft 2xRheinfelden hat die VHS sogar einen Biersommelier gewonnen.

Gewohnt umfassend behandeln 56 Angebote gesellschaftliche Themen. Dazu gehören unter anderem die gut frequentierte Reihe „der Sucht ein Gesicht geben“ in Kooperation mit dem Landesverband bwlv, Konzentrationstraining für Grundschüler, Selbstverteidigung und in Zusammenarbeit mit dem christlich-islamischen Verein ein Vortrag über Abraham/Ibrahim mit zwei Islamwissenschaftlern und einem christlichen Geistlichen. Die IG Velo-Ortsgruppe bringt sich erneut kostenlos mit sicher Fahrradfahren ein. Neu unter den 48 Kreativkursen ist Kalligrafie, Trommeln und Salsa/orientalischer Tanz. Bei den 73 Gesundheitsangeboten sind erstmals die Bürgerstiftung Partner, die sich am offenen Treff Bürgerparcours engagiert und der Ruderclub Rheinfelden, der Fitnessrudern für Erwachsene einbringt.

Fachbereich Sprachen

Anna Galea Gehrig als Fachbereichsleiterin freut sich, dass mittlerweile 15 Sprachen unterrichtet werden und Deutsch als Fremdsprache und die VHS als Prüfungszentrum für Cambridge-Zertifikate stärker nachgefragt wird mit bis zu 40 Leuten bei Prüfungen: Das „Niveau steigt“, meint Galea Gehrig. Das Spektrum wird neu um Ungarisch mit muttersprachlichem Dozenten erweitert. „Gespannt“ ist Galea Gehrig, wie das neue Angebot einer Fahrradexkursion mit französischer Begleitung auf den Markt von St. Louis ankommt.

Fachbereich Bildung

Zu den Klassikern unter den 42 beruflichen Angeboten gehört der Industriemeisterkurs, erstmals wird auch zur Abgabe gefährlicher Stoffe geschult. Auch im EDV-Bereich tut sich immer wieder Neues. Dazu gehört der von Fachbereichsleiter Antonius Latsch-Gulde vorgestellte Kurs PDF-Formulare mit Acrobat und Livecycle Designer zu erstellen. Mit rund 800 Teilnehmern bindet berufliche Bildung bei der VHS rund zehn Prozent der Teilnehmer, so Latsch-Gulde. Die Sparte der Erwachsenenbildung soll noch wachsen.