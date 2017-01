Rheinfelden Auch Katholiken sind zur Eröffnung des Reformationsjahres willkommen

Interview mit Pfarrerin Stefanie Schmid über die Eröffnung des Reformationsjahres in der Christuskirche.

Frau Schmid, was ist das Thema des Eröffnungsgottesdienstes zum Reformationsjahr?

Wir erinnern an den Thesenanschlag Martin Luthers an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Der Tradition nach geschah dies am 31. Oktober 1517; und deshalb feiern wir dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Ob der Thesenanschlag so spektakulär war, wie wir ihn uns heute allgemein vorstellen, weiß ich nicht; aber er war der Auslöser, dass sich plötzlich Menschen mit reformatorischem Geist zusammenfanden und die zeitgenössischen Probleme in der Katholischen Kirche benannten. Es ist aber auch ein ambivalentes Erinnern, weil die Westkirche durch diese Ereignisse schließlich in zwei große Richtungen geteilt wurde, was auch Luther so nicht wollte.

Und über den Thesenanschlag werden Sie in der Christuskirche sprechen?

Ich habe mir dazu eines der Themen der 95 Thesen, die Bußsakramente, herausgesucht, weil dort meiner Meinung nach das neue Gedankengut der Reformation besonders deutlich wird. Ich folge dabei dem aktuellen Stand der Lutherforschung: Demnach war spätestens ab Luthers Erklärungen zu seinen Thesen, die er im Frühjahr 1518 verfasste, klar, dass seine Ideen so neu waren, dass sie nicht mehr mit der Katholischen Kirche vereinbar waren. Und man muss sehen, dass die Katholische Kirche in den Jahrhunderten zuvor immer wieder neue Ideen integriert hatte; es gab ja auch zuvor Reformbemühungen. Ich habe auch nur Lieder ausgewählt, die Luther geschrieben hat. Ich finde seine Texte sehr ansprechend.

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat im Vorfeld des Jubiläumsjahres immer wieder die Ökumene betont. Warum feiern Sie nicht mit den Katholiken zusammen?

Das hat pragmatische Gründe, weil ich am Sonntag darauf bereits gemeinsam mit Pfarrer Anton Frank von der Pfarrei St. Josef die Ökumenische Bibelwoche eröffnen werde. Das heißt aber natürlich nicht, dass Katholiken im Eröffnungsgottesdienst nicht willkommen wären.

Sie haben bisher nur von Luther geredet. Aber sollten nicht gerade die Evangelischen in Baden als unierte Kirche auch der Reformation um Zwingli und Calvin gedenken?

Ich habe in Zürich studiert und mich intensiv mit Zwingli beschäftigt. Deshalb habe ich lange überlegt, auch über ihn zu sprechen. Aber ich wollte die Predigt nicht überladen. Außerdem bezieht sich das Jubiläum auf das Jahr 1517; und die Schweizer Reformatoren wurden erst danach aktiv. Aber Zwingli und die Reformation in Zürich werden dieses Jahr voraussichtlich noch Thema in den Rheinfelder Kirchengemeinden sein.

Was spielt es denn für den durchschnittlichen Kirchgänger heute noch für eine Rolle, dass die Evangelische Landeskirche in Baden uniert ist, also die lutherischen und reformierten Lehren vereint?

Ich vermute, dass viele Gemeindemitglieder überhaupt nicht wissen, dass sie uniert sind. Tatsächlich unterscheiden sich die Gottesdienst aber sehr deutlich: In reformierten Kirchen wie in der Schweiz ist die Liturgie sehr reduziert und die Gottesdienste sind extrem predigtlastig. In lutherischen Kirchen wie in Württemberg oder Bayern hat man manchmal den Eindruck, in einem katholischen Gottesdienst zu sein: Lieder und Bilderschmuck haben dort einen großen Stellenwert. Wir Unierte haben einen Mittelweg in der Gestaltung gefunden; und das genieße ich sehr, weil wir badische Pfarrer eine große Freiheit bei der Gestaltung der Gottesdienste haben.

Luther und Zwingli haben sich vor allem über die Bedeutung des Abendmahls gestritten. Spielt das noch eine Rolle?

Uniert zu sein bedeutet gerade in dieser Frage, sich selbst entscheiden zu können: Luther blieb bei der katholischen Lehre, dass Brot und Wein beim Abendmahl tatsächlich auf unbeschreibliche Weise zu Leib und Blut Christi werden. Aber auch die Reformierten waren sich nicht einig: Zwingli lehrte, dass sich die Christen bei der Eucharistie lediglich an das Letzte Abendmahl erinnern; Calvin lehrte, dass es zwar nur eine Erinnerung sei, der Heilige Geist dabei aber in besonderer Weise anwesend sei.

Die Christuskirche feiert dieses Jahr außerdem 80 Jahre Bestehen. Wird auch das ein Thema im Gottesdienst sein?

Nein, wir haben beschlossen, das hinter das Reformationsjubiläum zurückzustellen. Es wird im Juli ein eigenes Fest für die Christuskirche geben.

